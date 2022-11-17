在好市多配眼鏡 還有這3個額外的好處

在好市多配眼鏡，有三個額外的好處，或許也是一個不錯的選擇。Getty Images

價格實惠的好市多 是大家喜愛購買生活所需用品的大賣場，但若是要在那裡配眼鏡，或許讓人覺得不是很放心。理財網站The Ascent列舉了三個理由，說明在好市多配眼鏡，或許也是一個不錯的選擇。

1. 價格優惠

好市多以訂價實惠而聞名，尤其是自家品牌科克蘭更是價廉物美。好市多眼鏡部門販賣設計師鏡架、品牌太陽眼鏡、隱形眼鏡和其他護眼產品，其中隱形眼鏡和眼鏡比起其他零售商店都來得便宜。

例如最近好市多的32盎司隱形眼鏡清洗液 (Clear Care Plus Cleaning & Disinfecting Solution) 售價僅$24.99，同樣商品在亞馬遜 的售價為$39.69，多了近60%。好市多網頁介紹了所販賣的高清晰度鏡片，具有更清晰、更薄、品質更好的特質，並且不會額外收費。如果在好市多配眼鏡或隱形眼鏡，長期下來可以省下不少錢。

2. 一站式消費

在好市多配眼鏡，可以先檢查度數再挑選鏡片或隱形眼鏡。好市多眼鏡部門可接受多數的視力保險 方案，民眾可以和好市多合作的診所Doctor of Optometry預約檢查。如果持有驗光師的處方籤，可以直接到住家附近的好市多購買眼鏡，不但省錢也節省時間。

即使不是好市多的會員，也可以前往檢查眼睛度數，不過必須要在那裡購買眼鏡或隱形眼鏡才行。好市多也販售設計師眼鏡和太陽眼鏡、標準鏡片和最新科技產物—高清晰度鏡片。

3. 客戶服務

在好市多購買眼鏡和隱形眼鏡的最大好處是，可以善用好市多的優異的客戶服務。根據消費者報導最近的調查報告指出，好市多眼鏡是消費者最好的選擇。購買眼鏡之後，如果有任何問題，都可以退回給好市多，並獲得全額退費，這在其他眼鏡零售店是不可能有的待遇。

消費者或許可以在決定購買前先嘗試一下，多數好市多的賣場都設有眼鏡部門，可以選擇到讓你滿意的眼鏡，並為荷包省下一筆錢。