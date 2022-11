有了這11款廚房好幫手 20分鐘內搞定晚餐

添購新的廚房小家電或是小工具,可以讓生活過得輕鬆些,並且重燃對做飯的興趣。取自Shutterstock

很多人都有這樣的經驗,下班後回到家,雖已筋疲力竭但仍要張羅一家大小的晚餐。雖然叫外賣很方便,但你可能吃膩了,或是想要有更好的飲食選擇。當感覺疲倦和不知該如何準備晚餐時,有時你需要的只是一件新的廚房小家電或是小工具,可以讓生活過得輕鬆些,並且重燃對做飯的興趣。

美食網站Eat This, Not That! 檢視了市面上的廚房小家電,挑選出11種可以幫助你在20分鐘內搞定一頓晚飯的好幫手。別擔心,這些小家電都是容易使用,可以讓你在準備晚餐時更加方便。

微波爐。取自Amazon網站

1. 微波爐

在Frugal Minimalist Kitchen工作的布瑞貝兒 (Bri Bell) 是一名營養師,專門幫助人如何在廚房裡輕鬆料理並節省金錢。貝兒說明了為何她一直使用簡單的微波爐。

貝兒說,不管是蒸煮餐的配菜,或是把剩菜重新加熱,微波爐常是幫助他們快速坐上餐桌的傳統廚房小家電。加上只需把食物放進去就好,可騰出手準備其他食物。

墨西哥起司餡餅機。取自Amazon網站

2. 墨西哥 起司餡餅機

你或許沒見過墨西哥起司餡餅是怎麼做出來的?但這個餡餅機可以讓晚餐不到20分鐘就端上桌,只要有一些起司、豆子、玉米粒和番茄等,不需花費太多時間準備,就可獲得一份營養均衡的晚餐。

快煲電壓力鍋。取自Amazon網站

3. 快煲電壓力鍋

電視記者Bethany Keith說,快煲電壓力鍋(Instant Pot)是快速、輕鬆準備晚餐必備的小家電,把各種生的食材,例如雞肉、米、蔬菜 ,不到20分鐘,一頓飯就做好了。

快煲電壓力鍋有7種不同功能,從煮湯、燉菜、煮飯、燴牛肉都可以輕鬆包辦。





電動食物調理機。取自Amazon網站

4. 電動食物調理機

有任何人會喜歡切菜嗎?有時這些準備工作,就可以把人搞得筋疲力竭,或許這可能我們老是把蔬菜堆棄在冰箱的主要原因。有了電動食物調理機 (electric food chopper),可有助節省時間和減少食物浪費。

營養學家亞曼達蓮恩 (Amanda Lane) 說,使用食物調理機大大節省了她在廚房的時間,洋蔥很快就可以處理好,用在喜愛的食譜 裡,光是切片和切碎這兩項功能,便可以省下大把時間。

手持攪拌器。取自Amazon網站

5. 手持攪拌器

手持攪拌器 (Immersion blenders) 或許不是那麼討喜,但這種動力強勁的小家電提供了各式各樣的料理功能,簡單的工作像是混合、打泡、攪拌,手持攪拌器都可迅速完成。

煮蔬菜湯時,將材料攪勻,或是加入奶狀、濃稠的調味食材都很好用。





高效能調理機。取自Vitamix網站

6. 高效能調理機

高效能調理機 (Vitamix blenders) 以引擎超有力而知名,尤其在準備沙拉調味料、麵團、麵糊或醬汁時,都可以感受到它所帶來的輕鬆與迅速。高效能調理機特別適合剁碎蒜頭、切碎蔬菜或撕碎起司,這款多功能機器,確實讓廚房的準備工作省事許多。

氣炸鍋。取自SharkNinja Operating LLC網站

7. 氣炸鍋

氣炸鍋 (Air fryers) 減少了食物加熱的時間,利用熱空氣在小空間內循環的原理,迅速將食物煮熟。

糖尿病飲食專家陶比史密森 (Toby Smithson) 表示,氣炸鍋可以料理任何食物,包括蔬菜、澱粉類、蛋白質類食物,都能在15分鐘內完成。除了省下許多時間,也能讓全家人的飲食均衡,而且只要清洗一個鍋子就好。

另一位營養學家蘿拉克雷芬格 (Lara Clevenger) 說,她喜愛氣炸鍋的原因是,不只能快速烹煮食物,並且很健康,例如炸雞胸肉,不用太多油就有相同的口感。

慢燉鍋。取自Amazon網站

8. 慢燉鍋

慢燉鍋 (crockpot) 絕對是不能錯過、值得一試的廚房小家電,如果煮飯的時間夠長,使用慢燉鍋做菜只要準備幾分鐘便可以了。而用慢燉鍋煮肉,能夠更加入味;只要事先準備好,在回到家時,一道香噴噴的料理便準備好了。

除了煮晚餐之外,也可以利用慢燉鍋來做早餐,例如需熬煮過夜的燕麥粥食譜、甚至可用來做砂鍋菜,這個長方形的鍋具似乎可以做出變化無窮的料理,連砂鍋雞和千層麵都難不倒它。

電子壓力荷蘭鍋。取自Best Buy網站

9. 電子壓力荷蘭鍋

這款新的電子壓力鍋產品就是荷蘭鍋 (Instant Pot electric dutch oven),傳統的荷蘭鍋,在烹煮食物時需要數小時的時間,而電子壓力荷蘭鍋兼具快炒與慢燉功能。

這款鍋讓你隨時都可以燉肉,只要調到保溫 (warming) 狀態,想吃時立即可以端上桌;另外一個好處是,可以放到洗碗機裡清洗。

密閉式烤肉機。取自Amazon網站

10. 密閉式烤肉機

密閉式烤肉機 (indoor grill) 加上一個可替換的平面烤盤,可以迅速讓食物煮熟,有人拿它來做墨西哥烤肉、捲餅,再加上豆腐、天貝 (tempeh) 和豆子,油煙少又不佔空間,隨時都可以在家享受燒烤樂趣。





熱壓帕尼尼機。取自Amazon網站

11. 熱壓帕尼尼機

做份三明治當晚餐非常容易,如果像要做出升級版的三明治,就需要一台熱壓帕尼尼機 (panini press),這台附有14種義大利傳統三明治的熱壓帕尼尼機,讓三明治呈現出不同的焦脆口感。