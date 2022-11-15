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10月PPI低於預期 成為通膨趨緩最新跡象

有了這11款廚房好幫手 20分鐘內搞定晚餐

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
添購新的廚房小家電或是小工具，可以讓生活過得輕鬆些，並且重燃對做飯的興趣。取自Shutterstock
添購新的廚房小家電或是小工具，可以讓生活過得輕鬆些，並且重燃對做飯的興趣。取自Shutterstock

很多人都有這樣的經驗，下班後回到家，雖已筋疲力竭但仍要張羅一家大小的晚餐。雖然叫外賣很方便，但你可能吃膩了，或是想要有更好的飲食選擇。當感覺疲倦和不知該如何準備晚餐時，有時你需要的只是一件新的廚房小家電或是小工具，可以讓生活過得輕鬆些，並且重燃對做飯的興趣。

美食網站Eat This, Not That! 檢視了市面上的廚房小家電，挑選出11種可以幫助你在20分鐘內搞定一頓晚飯的好幫手。別擔心，這些小家電都是容易使用，可以讓你在準備晚餐時更加方便。

微波爐。取自Amazon網站
微波爐。取自Amazon網站

1. 微波爐

在Frugal Minimalist Kitchen工作的布瑞貝兒 (Bri Bell) 是一名營養師，專門幫助人如何在廚房裡輕鬆料理並節省金錢。貝兒說明了為何她一直使用簡單的微波爐

貝兒說，不管是蒸煮餐的配菜，或是把剩菜重新加熱，微波爐常是幫助他們快速坐上餐桌的傳統廚房小家電。加上只需把食物放進去就好，可騰出手準備其他食物。

墨西哥起司餡餅機。取自Amazon網站
墨西哥起司餡餅機。取自Amazon網站

2. 墨西哥起司餡餅機

你或許沒見過墨西哥起司餡餅是怎麼做出來的？但這個餡餅機可以讓晚餐不到20分鐘就端上桌，只要有一些起司、豆子、玉米粒和番茄等，不需花費太多時間準備，就可獲得一份營養均衡的晚餐。


快煲電壓力鍋。取自Amazon網站
快煲電壓力鍋。取自Amazon網站

3. 快煲電壓力鍋

電視記者Bethany Keith說，快煲電壓力鍋(Instant Pot)是快速、輕鬆準備晚餐必備的小家電，把各種生的食材，例如雞肉、米、蔬菜，不到20分鐘，一頓飯就做好了。

快煲電壓力鍋有7種不同功能，從煮湯、燉菜、煮飯、燴牛肉都可以輕鬆包辦。


電動食物調理機。取自Amazon網站
電動食物調理機。取自Amazon網站

4. 電動食物調理機

有任何人會喜歡切菜嗎？有時這些準備工作，就可以把人搞得筋疲力竭，或許這可能我們老是把蔬菜堆棄在冰箱的主要原因。有了電動食物調理機 (electric food chopper)，可有助節省時間和減少食物浪費。

營養學家亞曼達蓮恩 (Amanda Lane) 說，使用食物調理機大大節省了她在廚房的時間，洋蔥很快就可以處理好，用在喜愛的食譜裡，光是切片和切碎這兩項功能，便可以省下大把時間。

手持攪拌器。取自Amazon網站
手持攪拌器。取自Amazon網站

5. 手持攪拌器

手持攪拌器 (Immersion blenders) 或許不是那麼討喜，但這種動力強勁的小家電提供了各式各樣的料理功能，簡單的工作像是混合、打泡、攪拌，手持攪拌器都可迅速完成。

煮蔬菜湯時，將材料攪勻，或是加入奶狀、濃稠的調味食材都很好用。


高效能調理機。取自Vitamix網站
高效能調理機。取自Vitamix網站

6. 高效能調理機

高效能調理機 (Vitamix blenders) 以引擎超有力而知名，尤其在準備沙拉調味料、麵團、麵糊或醬汁時，都可以感受到它所帶來的輕鬆與迅速。高效能調理機特別適合剁碎蒜頭、切碎蔬菜或撕碎起司，這款多功能機器，確實讓廚房的準備工作省事許多。

氣炸鍋。取自SharkNinja Operating LLC網站
氣炸鍋。取自SharkNinja Operating LLC網站

7. 氣炸鍋

氣炸鍋 (Air fryers) 減少了食物加熱的時間，利用熱空氣在小空間內循環的原理，迅速將食物煮熟。

糖尿病飲食專家陶比史密森 (Toby Smithson) 表示，氣炸鍋可以料理任何食物，包括蔬菜、澱粉類、蛋白質類食物，都能在15分鐘內完成。除了省下許多時間，也能讓全家人的飲食均衡，而且只要清洗一個鍋子就好。

另一位營養學家蘿拉克雷芬格 (Lara Clevenger) 說，她喜愛氣炸鍋的原因是，不只能快速烹煮食物，並且很健康，例如炸雞胸肉，不用太多油就有相同的口感。

慢燉鍋。取自Amazon網站
慢燉鍋。取自Amazon網站

8. 慢燉鍋

慢燉鍋 (crockpot) 絕對是不能錯過、值得一試的廚房小家電，如果煮飯的時間夠長，使用慢燉鍋做菜只要準備幾分鐘便可以了。而用慢燉鍋煮肉，能夠更加入味；只要事先準備好，在回到家時，一道香噴噴的料理便準備好了。

除了煮晚餐之外，也可以利用慢燉鍋來做早餐，例如需熬煮過夜的燕麥粥食譜、甚至可用來做砂鍋菜，這個長方形的鍋具似乎可以做出變化無窮的料理，連砂鍋雞和千層麵都難不倒它。

電子壓力荷蘭鍋。取自Best Buy網站
電子壓力荷蘭鍋。取自Best Buy網站

9. 電子壓力荷蘭鍋

這款新的電子壓力鍋產品就是荷蘭鍋 (Instant Pot electric dutch oven)，傳統的荷蘭鍋，在烹煮食物時需要數小時的時間，而電子壓力荷蘭鍋兼具快炒與慢燉功能。

這款鍋讓你隨時都可以燉肉，只要調到保溫 (warming) 狀態，想吃時立即可以端上桌；另外一個好處是，可以放到洗碗機裡清洗。

密閉式烤肉機。取自Amazon網站
密閉式烤肉機。取自Amazon網站

10. 密閉式烤肉機

密閉式烤肉機 (indoor grill) 加上一個可替換的平面烤盤，可以迅速讓食物煮熟，有人拿它來做墨西哥烤肉、捲餅，再加上豆腐、天貝 (tempeh) 和豆子，油煙少又不佔空間，隨時都可以在家享受燒烤樂趣。


熱壓帕尼尼機。取自Amazon網站
熱壓帕尼尼機。取自Amazon網站

11. 熱壓帕尼尼機

做份三明治當晚餐非常容易，如果像要做出升級版的三明治，就需要一台熱壓帕尼尼機 (panini press)，這台附有14種義大利傳統三明治的熱壓帕尼尼機，讓三明治呈現出不同的焦脆口感。

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