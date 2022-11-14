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好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

編譯周芳苑／即時報導
好市多 標榜價格低廉，但展售的商品幾乎都是批發包裝，數量大，購物前若不妥善規劃，最後反而花更多錢。取自Shutterstock
好市多 標榜價格低廉，但展售的商品幾乎都是批發包裝，數量大，購物前若不妥善規劃，最後反而花更多錢。取自Shutterstock

量販賣場好市多(Costco) 標榜價格低廉，但展售的商品幾乎都是批發包裝，數量大，購物前若不妥善規劃，最後反而花更多錢。以下常見失誤往往導致浪費：

失誤一：只為買烤雞而去。好市多的5 美元烤雞、1.5美元熱狗和汽水組合以及無限免費樣品令人趨之若鶩，其實那是業者引誘顧客上門的戰術，只為此前往店裡等於中計，最終消費可能超出預期；專家建議計劃行事，不要為了買烤雞而順便逛一逛。

失誤二：超量購物。物品量大、價格自然壓低，但若不能在有效期內用完，等於浪費錢；也可能導致沒地方存放。

失誤三：選購高檔酒。法國灰雁(Grey Goose)1.75毫升伏特加約50美元，好市多目有品牌Kirkland Signature等量伏特加只要19.99美元；二者口感相近，網路甚至謠傳兩者根本一樣。

失誤四：只因大量購買就放任雜貨預算加碼，可能是平常預算的二、三倍；但在好市多花大錢後，接下來務必要控制預算，否則反而花更多錢，專家建議列出必定會用的大宗商品、列預算，或與朋友合買量販商品。

失誤五：未事先比價。好市多店內品牌不多，某品牌牙膏在好市多店裡或許最便宜，卻比其他零售店的廉價牙膏來得貴。

失誤六：被從眾心理牽著鼻子走。人潮最多時到店裡很容易受他人影響盲從購物，專家建議盡可能避開，可冷靜根據自己的需求選購，以免浪費錢。

失誤七：升等到「黑鑽會員卡」(executive membership)。好市多最基本的「金星會員卡」(Gold Star membership)年費60美元，黑鑽卡倍增至120美元，最大好處是2%現金回饋，為了升等，每年須在好市多消費3000美元，未必划得來。

失誤八：抱著尋寶心態購物。好市多經常推出新品，如果好奇想尋寶，恐怕見什麼買什麼，花大錢買一堆未必用得上的商品。

失誤九：未善用退貨策略。到好市多購物，如果對商品不滿意，任何時候都可退換貨，電子產品以90天為限，菸草、酒類及輪胎等有明確預期使用壽命的商品也另有規定。

好市多 預算 Costco

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