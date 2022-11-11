黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單

黑色星期五購物優惠比往年都提早啟動，現在正是搜尋黑五最佳目標的時刻。取自pexels

今年的黑色星期五購物優惠比往年都提早啟動，所以現在正是搜尋黑五 最佳目標的時刻。從亞馬遜 、百思買 (Best Buy) 、目標百貨 (Target) 到Nordstrom，所有零售店家都希望這個全年最忙碌的購物日越早到越好。

但並非所有產品都提供黑五早鳥優惠，尤其是一些特殊商品，像是Beats Studio3耳機和三星Galaxy Tab。以下是紐約郵報挑選出的10件黑五最值得購買的商品 (價格僅供參考，可隨時關注各網站更新)：

Beats Solo3無線耳機。取自Amazon網站

1. Beats Solo3無線耳機：售價$99 (原價$200)

黑五最熱門的優惠商品之一，平日即十分暢銷的Beats Solo3無線耳機 (Wireless Headphones) 折扣竟高達50%，讓人無法將視線移開。這款內建麥克風的耳罩式耳機，是市場公認最好的耳機之一。





Ninja 氣炸鍋。取自Amazon網站

2. Ninja 氣炸鍋：售價$90 (原價$130)

想找一款品質好又平價的氣炸鍋 (Air Fryer) 嗎？Ninja的系列產品一直是亞馬遜購物網站的熱賣品。擁有陶瓷表層的不沾內鍋，以及可清洗的零件，這款氣炸鍋是百元以下禮物的首選，絕對值回票價。





宏碁筆記型電腦。取自Best Buy網站

3. 宏碁筆記型電腦：售價$319 (原價$499)

評價頗高的這款宏碁筆記型電腦 (Acer Chromebook 317 Laptop) ，現在在百思買減價近200元。擁有光滑流線的外型，以及高速處理器，是不容錯過的高科技產品。





Nectar泡綿記憶床墊。取自Nectar網站

4. Nectar泡綿記憶床墊：售價$359至$1,030 (原價$599至$1,538)

正在考慮購買哪一款床墊比較好的人，充滿豪華設計質感的Nectar泡綿記憶床墊 (Memory Foam Mattress)，是最超值的選擇。優惠商品包括$359的單人床墊，到$1030的可調式King加大雙人床墊。

Char-Broil 瓦斯烤爐。取自Amazon網站

5. Char-Broil 瓦斯烤爐：售價$171 (原價$240)

對熱愛烤肉的人來說，這是一項福音。頂級、頗受好評的Char-Broil 瓦斯烤爐 (Gas Grill) ，目前在亞馬遜有30%的折扣，三個爐架的設計 (旁邊還有一個)，用來在後院烤肉，游刃有餘。





Solo 火爐。取自Solo Stove網站

6. Solo 火爐 (Stove Bonfire 2.0)：售價$225 (原價$400)

對黑五「熱」賣品有興趣嗎？對Solo火爐來說，目前這段優惠期是它有史以來的最低價了，足足減了$175。這款無煙設計的火爐，對於晚上要在戶外舉辦派對的人來說，再適合也不過了。

Puleo International Pre-Lit人造聖誕樹。取自Amazon網站

7. Puleo International Pre-Lit人造聖誕樹：售價$59 (原價$159)

目前正是選購聖誕節各種裝飾的時候，這款在亞馬遜網站上銷售成績最佳的人造聖誕樹 (Artificial Christmas Tree)，讓人印象深刻地大幅降價$100，是黑五折扣中少見的大手筆。





Keurig K- 迷你咖啡機。取自Amazon網站

8. Keurig K- 迷你咖啡 機：售價$50 (原價$100)

很高興看到Keurig K- 迷你咖啡機 (Mini Coffee Maker) 降價了50%，這款適合公寓等小空間使用的咖啡機，還有多種顏色可供選擇。









Sunny Health & Fitness 磁控划船機。取自Amazon網站

9. Sunny Health & Fitness 磁控划船機：售價$250 (原價$399)

對有意購買划船機的消費者，這款Sunny Health & Fitness 磁控划船機 (Magnetic Rowing Machine) 是最值得被推薦的，更何況目前它在亞馬遜網站上有近40%的折扣。

Gibson Home Zen Buffet 30件式瓷器餐具組。取自Amazon網站

10. Gibson Home Zen Buffet 30件式瓷器餐具組：售價$49 (原價$80)

不管是否正計畫著今年的感恩節或聖誕節大餐，或只是想在日常生活中擁有一套具有質感的餐具組，這款Gibson Home Zen Buffet的30件式瓷器餐具組 (30-Piece Porcelain Dinnerware Set)，在亞馬遜網站有近40%的折扣，並獲得2000位購買者的好評。