廉售品還可再打折 省錢達人教你如何省最多

最近Kroger、Target、華格林、沃爾瑪等賣場都可以讓消費者用折價券買折扣品。取自pexels

廉售品還可再打折？以前是不行的，折價券只能用來買非折扣商品，但最近，Kroger、Target 、華格林（Walgreen）、沃爾瑪 等賣場不但讓你用折價券買折扣品，清倉底價品也可以，有些甚至准許客戶用集點卡的點數買清倉廉售品，商品價格照樣可以累積點數。

退貨規定也有「進步」，從前不准退還廉售品，理由是打折賣出就是「最後一次」交易，它賣定你買定，銀貨兩訖，如今好市多和柯爾（Kohl's）也讓買到廉價品的顧客退貨。先上網或直接問商店的經理，確定各商家的退貨辦法。

沒時間每家店(或其網站)去查詢哪些商品打折？沒關係，下載「實體店搜尋」（BrickSeek.com）應用程式，登記個帳戶，就可根據國際產品代碼（UPC , universal product code )或存貨單位代碼（ SKU, stock keeping unit ）找到哪家超商正在廉售，比較哪家售價更低廉，甚至看出離你家最近的沃爾瑪或Lowe's或Target還有現貨，可以趕快過去「搶購」！

每家商店的打折促銷日期都不同，最好記下來，例如梅西百貨春秋兩季都有「朋友與家庭」特賣日，折扣多達三成，清倉貨也打七折，Target每周都有清倉廉售，女性成衣、家用品、珠寶等不定期推出，TJ Maxx則固定周一早上推出清倉拍賣 貨。

實體商店懂得打折吸引客戶，網售巨擘如亞馬遜和電子海灣（eBay）和 Etsy也當仁不讓，上網打「清倉」（clearance）關鍵字搜尋，馬上跑出一堆線索來，直接在Google.com/news網頁打上「清倉廉售」或「季末廉售」，出現的是更具體的廉售資訊。上 hip2save.com網頁，也可找到零售商的折扣內容。

如果要到「倒店大拍賣」場撿便宜，看你所需排日程，電子產品、名牌服飾等最好早點去，存貨充裕如蠟燭、毛巾，可一周後再去，皮帶、電線插頭等小東西可等到最後幾天，因為越晚越便宜。