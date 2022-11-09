一元店購物 3個少為人知的額外好處

想要節省日常必需品的花費，其中最好的方法便是在一元店購物。Getty Images

如果想要省下更多錢，或是達到某些財務目標，例如償還卡債等，在生活必需品找到花費少的方式非常重要。畢竟能在必須購買的物品上省點錢，就能存下更多錢，達到更重要的理財目標。

想要節省日常必需品的花費，其中最好的方法便是在一元店購物，除了訂價比其他超市、賣場低之外，讓人意外的是，還有可以省更多的機會。以下便是一般人到一元店購物時，可能不會注意到的3項好處：

1. 可以使用折價券省更多

一元店訂價已經比其他超市賣場來得便宜了，但更讓人意外的是，他們通常都還接受折價券。例如，Dollar Tree就聲明他們接受店內顧客使用廠商所發的折價券。

這意味如果你可以從報紙上剪下、或是從網路上下載折價券，就可以買到低於1元的商品，有時甚至幾近免費。一元店販售許多美妝品、個人護膚產品和食物，報紙印的折價券經常有這類的商品，在使用折價券後，有時花幾分錢便可以買得到了。

2. 有些項目訂價低於1元

讓人驚訝的是，一元店內有些商品即使不用折價券，由於清倉大拍賣，訂價甚至也會低於1元。消費者不妨經常在放在前面的架子上「挖寶」，這些通常是季節性商品、糖果、食品和其他減價產品。

可以定期去逛一元店，找出店內何時會推出減價商品或是直接詢問店員。永遠先查看這些減價商品區，因為你不知道可能會發現甚麼；常去逛住家附近的一元店，也有助於確認不會漏失掉這些日常需要的「超級便宜貨」。

3. 一元店到處都有

另一個在一元店購物的好處是輕鬆、方便，住家附近幾乎到處都可以看得到一元店的身影，這是因為連鎖一元店的兩大集團Dollar Tree和Dollar General的門市加起來比全美6大零售業好市多 、CVS、家得寶 (Home Depot)、克羅格 (Kroger)、沃爾瑪 和沃爾格林 (Walgreens) 加起來還多。

自從油價 節節上升之後，到一元店購物的其中一個好處便是它們到處都有，如果住家附近有一元店，至少採買日用品更方便，而且不用花太多時間與金錢到達那裡。

以上這三點是一般人較少注意到的一元店「福利」，希望下次到一元店購物時，能給你帶來更多驚喜與優惠。