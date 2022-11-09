我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛華裔駕駛 被隔窗以槍抵頭 帶匪回家「取錢」

孟昭文、劉醇逸無懸念勝選 紐約州眾議員40選區歷史重演

一元店購物 3個少為人知的額外好處

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
想要節省日常必需品的花費，其中最好的方法便是在一元店購物。Getty Images
想要節省日常必需品的花費，其中最好的方法便是在一元店購物。Getty Images

如果想要省下更多錢，或是達到某些財務目標，例如償還卡債等，在生活必需品找到花費少的方式非常重要。畢竟能在必須購買的物品上省點錢，就能存下更多錢，達到更重要的理財目標。

想要節省日常必需品的花費，其中最好的方法便是在一元店購物，除了訂價比其他超市、賣場低之外，讓人意外的是，還有可以省更多的機會。以下便是一般人到一元店購物時，可能不會注意到的3項好處：

1. 可以使用折價券省更多

一元店訂價已經比其他超市賣場來得便宜了，但更讓人意外的是，他們通常都還接受折價券。例如，Dollar Tree就聲明他們接受店內顧客使用廠商所發的折價券

這意味如果你可以從報紙上剪下、或是從網路上下載折價券，就可以買到低於1元的商品，有時甚至幾近免費。一元店販售許多美妝品、個人護膚產品和食物，報紙印的折價券經常有這類的商品，在使用折價券後，有時花幾分錢便可以買得到了。

2. 有些項目訂價低於1元

讓人驚訝的是，一元店內有些商品即使不用折價券，由於清倉大拍賣，訂價甚至也會低於1元。消費者不妨經常在放在前面的架子上「挖寶」，這些通常是季節性商品、糖果、食品和其他減價產品。

可以定期去逛一元店，找出店內何時會推出減價商品或是直接詢問店員。永遠先查看這些減價商品區，因為你不知道可能會發現甚麼；常去逛住家附近的一元店，也有助於確認不會漏失掉這些日常需要的「超級便宜貨」。

3. 一元店到處都有

另一個在一元店購物的好處是輕鬆、方便，住家附近幾乎到處都可以看得到一元店的身影，這是因為連鎖一元店的兩大集團Dollar Tree和Dollar General的門市加起來比全美6大零售業好市多、CVS、家得寶 (Home Depot)、克羅格 (Kroger)、沃爾瑪和沃爾格林 (Walgreens) 加起來還多。

自從油價節節上升之後，到一元店購物的其中一個好處便是它們到處都有，如果住家附近有一元店，至少採買日用品更方便，而且不用花太多時間與金錢到達那裡。

以上這三點是一般人較少注意到的一元店「福利」，希望下次到一元店購物時，能給你帶來更多驚喜與優惠。

好市多 油價 沃爾瑪

上一則

每年浪費1.8萬元？這12個節約招式幫你「堵漏」

下一則

全美最大聖誕節燈展 即將閃爆紐約花旗球場

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
通膨改變消費 折扣商店受青睞 阿爾迪業績爆炸式成長

通膨改變消費 折扣商店受青睞 阿爾迪業績爆炸式成長
財經簡訊

財經簡訊
道指跌403點 全周升逾1%

道指跌403點 全周升逾1%

熱門新聞

此時正是家家戶戶開始張羅感恩節、聖誕節用品，好市多11月上架的新產品更值得留意。取自Shutterstock

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

2022-11-08 10:20
了解奇亞籽的功效之後，就知道為何要立刻將它納入你日常生活的飲食清單了。取自pexels

神奇奇亞籽 今天起就將它納入飲食清單

2022-11-03 10:07
疫情爆發至今已經3年，超市裡經常有某項食品突然缺貨之後又再度出現時，接著又有其他食物消失。取自pexels

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

2022-11-03 10:11
好市多近日又有一項商品因被舉報有食安疑慮而被迫下架。Shutterstock

農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品

2022-11-02 10:01
大型知名零售業者積極搶佔市場，但連鎖有機超市Trader Joe's獨守到店購物的傳統模式。Getty Images

網購送貨到家成風潮 Trader Joe's為何敢不這麼做？

2022-11-04 10:13
租車時別忘了帶保險證明，租車公司在交給你鑰匙前會要求檢視文件。取自pexels

租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元

2022-11-06 12:05

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨172席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨172席
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席
賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？