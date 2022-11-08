好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

此時正是家家戶戶開始張羅感恩節、聖誕節用品，好市多11月上架的新產品更值得留意。取自Shutterstock

許多人或多或少都會到大賣場好市多 (Costco)購物，每次去泰半慣性選擇習以為常的商品，幾乎一成不變。事實上，好市多經常添加新產品，如果不睜大眼睛、抱著探索心態，很容易視而不見。

11月間家家戶戶開始張羅感恩節、聖誕節 用品，好市多此時上架的新產品更值得留意。

1. Vitamix品牌食材攪拌處理器A2500 Ultra Smart Prep Kitchen System。Vitamix是專注製造高性能攪拌機的美國公司，這款產品將攪拌機與食物處理器整合為一。

2. 喜劇電視影集 「六人行」(Friends)男演員回憶錄。熱門喜劇電視影集「六人行」裡英俊機智的男主角之一錢德勒·賓(Chandler Bing)令人印象深刻，飾演該角色的演員帕里(Matthew Perry)最近出版回憶錄“Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing” （暫譯：“朋友、戀人和可怕的大事”），道出他真實生活，直言不諱提到差點害死他的酗酒和吸毐。

3. 可調式啞鈴(Adjustable dumbbells)。可根據身體狀況在12.5 磅、25磅或55磅三段重量間調整。

4. 星際大戰(Star Wars)主題嬰兒套裝。尺寸從 3 個月至 24 個月不等，包括一件長袖套頭上衣、一條長袖爬行裝和一條褲子，都有可愛的「尤達寶寶」(Grogu)圖案。

5. 流理檯製冰機。製冰量一天最多44磅，另可在籃子裡貯存3磅。

6. Mrs. Prindables 品牌焦糖蘋果 禮籃。這是不錯的聖誕禮品選項，包括各式巧克力蘸焦糖蘋果、巧克力和焦糖椒鹽脆餅棒、松露、焦糖等。

7. Singsation 品牌卡拉OK全功能機組。包括1個麥克風架、2支麥克風，可調整15種人聲音效、8種音樂效果、21種燈光效果。

8. 雙色圓形耳環。以14 克拉金子打造，有雙排圓形設計。

9. 沃特福(Waterford)水晶飾品。這款水晶裝飾品附有一個寫著2022年的金屬吊牌和白色絲帶、一個存放盒；有雪花，天使、花環、聖誕樹和胡桃鉗等形狀選擇。

10. True North品牌加熱墊。 可放在床上，有5個加熱設定選項、2個控制器，而且具有 10 小時自動關閉功能以確保安全。