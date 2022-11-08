我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防疫何時鬆綁？機構：最可能落在2023年第二季

19億的苦苦等待 勁球中獎號碼開出

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

編譯周芳苑／綜合報導
此時正是家家戶戶開始張羅感恩節、聖誕節用品，好市多11月上架的新產品更值得留意。取自Shutterstock
此時正是家家戶戶開始張羅感恩節、聖誕節用品，好市多11月上架的新產品更值得留意。取自Shutterstock

許多人或多或少都會到大賣場好市多(Costco)購物，每次去泰半慣性選擇習以為常的商品，幾乎一成不變。事實上，好市多經常添加新產品，如果不睜大眼睛、抱著探索心態，很容易視而不見。

11月間家家戶戶開始張羅感恩節、聖誕節用品，好市多此時上架的新產品更值得留意。

1. Vitamix品牌食材攪拌處理器A2500 Ultra Smart Prep Kitchen System。Vitamix是專注製造高性能攪拌機的美國公司，這款產品將攪拌機與食物處理器整合為一。

2. 喜劇電視影集 「六人行」(Friends)男演員回憶錄。熱門喜劇電視影集「六人行」裡英俊機智的男主角之一錢德勒·賓(Chandler Bing)令人印象深刻，飾演該角色的演員帕里(Matthew Perry)最近出版回憶錄“Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing” （暫譯：“朋友、戀人和可怕的大事”），道出他真實生活，直言不諱提到差點害死他的酗酒和吸毐。

3. 可調式啞鈴(Adjustable dumbbells)。可根據身體狀況在12.5 磅、25磅或55磅三段重量間調整。

4.  星際大戰(Star Wars)主題嬰兒套裝。尺寸從 3 個月至 24 個月不等，包括一件長袖套頭上衣、一條長袖爬行裝和一條褲子，都有可愛的「尤達寶寶」(Grogu)圖案。

5.  流理檯製冰機。製冰量一天最多44磅，另可在籃子裡貯存3磅。

6. Mrs. Prindables 品牌焦糖蘋果禮籃。這是不錯的聖誕禮品選項，包括各式巧克力蘸焦糖蘋果、巧克力和焦糖椒鹽脆餅棒、松露、焦糖等。

7. Singsation 品牌卡拉OK全功能機組。包括1個麥克風架、2支麥克風，可調整15種人聲音效、8種音樂效果、21種燈光效果。

8. 雙色圓形耳環。以14 克拉金子打造，有雙排圓形設計。

9. 沃特福(Waterford)水晶飾品。這款水晶裝飾品附有一個寫著2022年的金屬吊牌和白色絲帶、一個存放盒；有雪花，天使、花環、聖誕樹和胡桃鉗等形狀選擇。

10. True North品牌加熱墊。 可放在床上，有5個加熱設定選項、2個控制器，而且具有 10 小時自動關閉功能以確保安全。

好市多 蘋果 聖誕節

上一則

主題遊輪聚集志趣相投遊客 別有樂趣

下一則

積極理財 管理支票帳戶的7個簡單方法

延伸閱讀

台灣好市多客製化蛋糕「白花配紅字」 網：噴漆討債？

台灣好市多客製化蛋糕「白花配紅字」 網：噴漆討債？
去好市多購物

去好市多購物
農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品

農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品
好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

熱門新聞

好市多近日又有一項商品因被舉報有食安疑慮而被迫下架。Shutterstock

農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品

2022-11-02 10:01
疫情爆發至今已經3年，超市裡經常有某項食品突然缺貨之後又再度出現時，接著又有其他食物消失。取自pexels

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

2022-11-03 10:11
了解奇亞籽的功效之後，就知道為何要立刻將它納入你日常生活的飲食清單了。取自pexels

神奇奇亞籽 今天起就將它納入飲食清單

2022-11-03 10:07
年末將迎來感恩節與聖誕節假期，專家提供的幾個秘訣，讓你搭乘飛機更划算。取自pexels

年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜

2022-11-02 10:00
大型知名零售業者積極搶佔市場，但連鎖有機超市Trader Joe's獨守到店購物的傳統模式。Getty Images

網購送貨到家成風潮 Trader Joe's為何敢不這麼做？

2022-11-04 10:13
租車時別忘了帶保險證明，租車公司在交給你鑰匙前會要求檢視文件。取自pexels

租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元

2022-11-06 12:05

超人氣

更多 >
19億的苦苦等待 勁球中獎號碼開出

19億的苦苦等待 勁球中獎號碼開出
美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？

美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？
裴洛西議長生涯將結束 共和黨料掌握國會

裴洛西議長生涯將結束 共和黨料掌握國會
英國培植出的抗癌紫番茄 明年在美國也吃得到

英國培植出的抗癌紫番茄 明年在美國也吃得到
從上海至南加貨輪 1船員瘋刺主管 停刀只因「累了」

從上海至南加貨輪 1船員瘋刺主管 停刀只因「累了」