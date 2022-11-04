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網購送貨到家成風潮 Trader Joe's為何敢不這麼做？

編譯周芳苑／即時報導
大型知名零售業者積極搶佔市場，但連鎖有機超市Trader Joe's獨守到店購物的傳統模式。Getty Images
大型知名零售業者積極搶佔市場，但連鎖有機超市Trader Joe's獨守到店購物的傳統模式。Getty Images

網購雜貨在新冠疫情下蔚為風潮，根據線上統計數據門戶Statista，2018年全美網上購買雜物的消費者約7200萬人，預計2024年將增至1億6300萬人，大型知名零售業者積極搶佔市場，但連鎖有機超市Trader Joe's逆勢而行，獨守到店購物的傳統模式。

大型知名零售業者紛紛與Instacard、DoorDash等專業配送及提貨公司合作，這些公司為消費者採購並送貨到家。越來越多零售業者在實體店面之外提供網路銷售及路邊提貨服務，Trader Joe's卻特立獨行，不替顧客送貨到家裡。

網路媒體業者Insider稱，Trader Joe's曾在紐約地區提供送貨到府服務，將近10年之久，礙於成本於2019年喊停。Trader Joe's結束送貨服務的時間點正逢其他零售業者大舉跨足網路銷售及送貨服務之際；2019至2020年間，沃爾瑪(Walmart)美國網路銷售規模大增69%，超市巨擘克洛格(Kroger)送貨服務更大增150%。

Trader Joe's堅持實體銷售有其經營考量。

Trader Joe's店面面積比起沃爾瑪、目標市場(Target)、大眾超市 (Publix) 小，如果服務觸角擴及第三方配送業者的顧客，客流太擁擠；再加上產品項目有限、進貨及銷貨流動速度比其他零售業者快，如果採用第三方配送公司服務，恐怕無法及時更新產品選項；此外，Trader Joe's產品具有季節性、獨特性而且有很多自有品牌，到店購物的體驗很難被線上購物所替代。

況且，Trader Joe 許多店面位於城市或郊區街角，停車位有限且面積小，很難進行路邊取貨，如果專為網購開設專用倉庫，將耗費極大成本和時間，可能導致工資降低、產品成本增加。

Trader Joe 營銷副總裁斯隆 (Matt Sloan) 說，為路邊取貨或送貨服務而創建線上購物系統需要花好幾個月、甚至好幾年，茲事體大，看來短期內只能到店裡購物。

Trader Joe's 零售業 沃爾瑪

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