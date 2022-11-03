這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

疫情爆發至今已經3年，超市裡經常有某項食品突然缺貨之後又再度出現時，接著又有其他食物消失。取自pexels

疫情 期間，多數人已習慣生活用品時有短缺的情況，但很少人預料到這種情況會一直持續好幾年。從疫情爆發至今已經3年，一大串超市裡的食品、日用品持續消失在我們眼前，每次某項食品突然缺貨之後又再度出現時，接著就會有其他食物消失。根據Money Talks新聞網站的調查，以下是最近超市突然消失、或是即將消失的商品：

1. 奶油

根據美國勞工統計局資料，9月時，人造奶油和奶油價格在過去一年已經漲了32%，沒有其他超市商品有這樣高的漲幅。主要原因是，人造奶油主要成分－植物油的價格高漲，俄羅斯與烏克蘭的戰爭、牛奶供應吃緊，也是其中一部分原因。

2. 馬鈴薯

氣候因素對今年馬鈴薯收成影響很大。春天時，愛達荷、科羅拉多和威斯康辛的冷冽氣候延緩了馬鈴薯的生長，夏天雖然氣溫回升，但於事無補。結果就是，馬鈴薯的產量低落，而市場需求依然高。

3. 橄欖油

西班牙夏天一場嚴重的乾旱，讓秋季收成的橄欖數量急遽減少。大宗物品市場分析師Kyle Holland告訴CNN，這場乾旱是橄欖生產量低落的致命因素，因為實在是太乾燥了，讓許多橄欖樹結不果實來，有的甚至一顆果實也沒有。

4. 啤酒

好了，問題越來越嚴重，連啤酒也鬧缺貨？由於美國所生產、用來將飲料充氣的二氧化碳 (CO2) 短缺，已衝擊到釀酒業與食品供應。一些規模較小的釀酒廠不得不停止營運，有些則試著用氮氣來替代。

5. 義大利 麵醬

加州 是全世界番茄生產的大本營，這種番茄用來製成罐頭，和以番茄為原料的其他食品。但是惱人的乾旱，讓加州的番茄產量不穩，直接威脅到義大利麵醬的供應。番茄的另一個產地佛羅里達州也沒好到哪裡去，伊恩颶風橫掃、摧毀了番茄田。

6. 火雞

就在感恩節前夕，火雞肉卻在超市消失無蹤。禽流感加上供應鏈的短缺，已影響到餐廳業者，而且可能擴大衝擊到每個家庭感恩節晚餐桌上的食物。

7. 稻米

最近幾年，稻米的供應量卻時有所增加，但今年底，從中國到加州的乾旱，終於對稻米產量造成打擊。美國稻米的數量預期將降至30年來最低點。

8. 硬紅冬小麥

持續的乾旱以及另一個反聖嬰年—一種氣候現象，會導致南方大平原溫暖與乾燥，已讓硬紅冬小麥 (hard red winter wheat) 作物在2023年的產量面臨降至低點的風險。美國小麥協會表示，這種小麥被廣泛用在麵包、硬的小麵包、可頌和麵條、麵粉上。

9. 抗生素阿莫西林

如果你會在超市的藥房購買某些藥品，壞消息是，至少有三家藥廠表示，民眾普遍使用的抗生素阿莫西林 (Amoxicillin) 的供應有短缺之虞。無論如何，有些藥廠希望情況可以迅速獲得改善。

10.嬰兒配方奶

今年嬰兒處方奶 (Baby formula) 缺貨和主要生產工廠關閉的新聞，曾引起全美各媒體大幅報導，幾個月後，情況有些改善，但庫存量仍低於正常標準。