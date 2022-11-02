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農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
好市多近日又有一項商品因被舉報有食安疑慮而被迫下架。Shutterstock
好市多近日又有一項商品因被舉報有食安疑慮而被迫下架。Shutterstock

距離好市多將科克蘭松子鷹嘴豆泥醬(Pine Nut Hummus)下架不到兩星期，好市多又有一項商品因被消費者舉報有食品安全疑慮而被迫下架。

農業部食品安全檢查服務部門(FSIS) 上月29日宣布，在好市多頗受歡迎的品牌Foster Farms，所生產的14.8萬磅冷凍熟食—雞胸肉餅，因為有消費者舉報肉餅中發現有硬的塑膠碎片，而被要求下架。

這批產品的製造日期為今年8月11日，被運送到好市多在亞利桑納州加州、科羅拉多州、猶他州、華盛頓州的區域中心，推測也被送到更多好市多其他門市據點。這款重量80盎司、塑膠袋裝的產品，包裝上面標示的最佳食用期限為2023年8月11日，背面的生產編號為P-33901、貨品批號為3*2223**，以及條碼下面的號碼為7527899724。

Foster Farms在8月11日所生產的14.8萬磅冷凍熟食—雞胸肉餅，因消...
Foster Farms在8月11日所生產的14.8萬磅冷凍熟食—雞胸肉餅，因消費者舉報肉餅中發現有硬的塑膠碎片，而被要求下架。取自USDA

雖然還沒有關於這項雞胸肉餅產品造成的傷害報告出現，但FSIS說，由於這些硬塑膠碎片或許很尖銳、可能對消費者造成傷害，所以將這項召回行動定為「第一級」(中、高風險)，同時提醒消費者丟棄這款冷凍雞胸肉餅，或是退回原來購買的地點。

目前在好市多網站辦理產品退貨的頁面，尚未將這項商品列入。

消費者若對這項召回行動有其他問題，可以致電廠家Foster Farms的客服熱線1-800-338-8051，或寄電郵至[email protected]

這並非上個月唯一一件冷凍食品被下架的事件，10月7日，連鎖超市ALDI 也被要求將Earth Grown Vegan Traditional Falafel 和 Garlic & Herb Falafel 產品召回，原因是受到大腸桿菌污染，根據食品藥物管理局的調查，在6個州共發現20個這樣的案例，其中有5例須送醫治療。

好市多 加州 亞利桑納州

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