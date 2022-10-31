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好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
好市多黑五促銷活動從10月31日起至11月底為止。Getty Images
好市多黑五促銷活動從10月31日起至11月底為止。Getty Images

繼沃爾瑪之後，好市多也宣布了折扣力度不小的黑五促銷方案的細節，活動期間從10月31日起至11月底為止。

根據BlackFriday.com報導，好市多的黑五促銷將分為兩個階段，第一波從10月31日至11月12日，

第二波為11月14日至28日。傳統的感恩節周末折扣日是11月25日至28日，包含了黑色星期五和網路星期一，但好市多和其他賣場一樣都提前開跑。

好市多在黑五促銷期間，除了11月24日感恩節當天不開門外，其餘每天皆正常營業 (網路購物則不受限制)。好市多和全美各家零售業一樣，在感恩節當天都停止營業，為的是讓員工可以和家人歡度佳節。

好市多的會員將會發現原本即已優惠的商品價格，在黑五活動期間，有更多令人驚喜的折扣，其中包括筆電、電視、珠寶和廚房小家電等，而BlackFriday.com挑選出以下這些商品，認為優惠折扣最吸引人：

‧ 凱膳怡專業攪拌機 (KitchenAid Professional Series 6-quart bowl lift stand mixer with flex edge)，減$100。

‧ 蘋果13吋筆電 (Apple MacBook Pro 13″)，減$100。

‧ 谷歌Nest恆溫器 (Google Nest learning thermostat)，減$70。

‧ Fitbit智慧手表 (Versa 4 Fitness smartwatch)，減$80。

‧ Sonos One無線智慧音響 (Sonos One SL wifi Shadow Edition speaker)，減$70。

‧ Dyson 吸塵器 (Dyson V11 Torque Drive+ cordless vacuum cleaner)，減$150。

‧ Brady皮沙發 (Brady leather sofa)，減$500。

‧ 三星聲霸藍芽音箱 (Samsung HW-Q67CB ZA 5.1 channel soundbar with Dolby Atmos)，減$250。

好市多 黑五 黑色星期五

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