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在好市多買輪胎 除了便宜還有這4個好處

編譯柯立偉／即時報導
在好市多購買輪胎，有五個優點最吸引消費者。取自Costco網站
在好市多購買輪胎，有五個優點最吸引消費者。取自Costco網站

你是好市多(Costco)的會員嗎？如果是的話，你當然可以在好市多購買輪胎；MSN新聞網整理了在好市多買輪胎的五大優勢，如果你是好市多的會員，為了這五個優點，就算把車開到荒郊野外爆胎，也還是盡可能地找一下好市多來幫你換輪胎吧。

1. 低價：好市多的輪胎通常比沃爾瑪(Walmart)等零售商來得更低廉，且還可以用折價券獲得進一步的折扣；此外，輪胎售價本身就已經包含了運費和各種可能的手續費，因此在好市多買輪胎，你不必擔心結帳的時候多出一堆你想都沒想過的費用明細。

2. 線上預訂：只要你是好市多會員，就可以用線上預約買到新輪胎，而且很多時候搞不好線上預訂還比親自去門市買更快；更棒的是，在預約輪胎的同時還可以順帶捎上其他想在好市多的東西。

3. 輪胎終身保固：如果讓好市多幫你安裝輪胎，還可以獲得輪胎的終身維修保固，只要這顆輪胎還在使用中就能享有輪胎平衡、換位、壓力測試、爆胎修復等四項保固；如此一來如果輪胎出現尚不須報廢的故障，就可以免費享用這四項維修服務。

4. 氮氣充填輪胎：比起其他氣體，以氮氣充填輪胎較能維持胎壓，也因此長時間使用輪胎後，能維持較低的油耗量，特別是現在油價這麼貴，如果光靠氮氣充填輪胎就能省油，何樂而不為。

5. 危險道路保修：只要輪胎是安裝在合法車輛上、正常使用並有進行定期保養，卻發生故障或胎面磨損，好市多提供五年保固期；光是這項優惠，大概就會讓許多車主忍不住趕快預約更換輪胎的服務了。

好市多 油價 沃爾瑪

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