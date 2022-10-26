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提前假期購物好處多 今年僅2成打算在黑五當天行動

編譯徐薏茹／即時報導
多數消費者表示會提早在10月善用類似黑色星期五的購物優惠。Getty Images
多數消費者表示會提早在10月善用類似黑色星期五的購物優惠。Getty Images

美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)所作的「2022年假期購物調查」表明，國內將近九成消費者表示會提早在10月善用類似黑色星期五購物優惠

雖然供應鏈危機不若去年那麼嚴重，物流公司似乎也準備得更完善，不過早點開始假期購物還是有不少好處，美國新聞與世界報導整理出幾個提前假期購物的優點供民眾參考。

促銷早就開始

不只假期購物，假期促銷其實也早早就開跑。

PwC合夥人與商品銷售經理佩德森(Kelly Pederson)表示許多大型零售商庫存過剩，因此許多公司提早推出更進一步的促銷活動，以清除過多的存貨。

他表示：「黑色星期五作為購物日的集中度已經逐漸下降」，PwC的「2022年假期展望報告」發現2015年有六成的消費者於黑色星期五當天購物，但到今年僅剩二成的消費者在當天有購物計畫。

更好的選擇

雖然許多產品有充足的庫存，但隨著假期接近，庫存量可能隨之減少，尤其是熱門的禮物品項。

Purchasing Power執行長勞倫(Trey Loughran)說：「如果等太久，可能就沒辦法找到禮物或是要花更多錢。」電腦新推出的產品、家電等似乎供應充足，但勞倫指出遊戲機及家具仍不容易買到。

通膨可能使價格飆高

多數人習慣商店在最後一刻大降價的優惠，但今年情況可能會有不同；消費者物價指數(CPI)9月上揚0.4%，年增8.2%，若接下來幾個月仍維持此趨勢，隨著假期到來，某些商品價格可能不降反升。

更有利於預算

提早購物能擁有更充裕的時間精打細算，少花冤枉錢，還能分散支出，避免累積信用卡債務。

專家建議，管理好購物方式，避免因為沒有相應的計畫而動用到昂貴的信用選項。不過消費者也須謹慎購物以防超支，多次小型購物比一次大量購物要容易，但一不留心便可能陷入超支的窘境。

黑色星期五 預算 供應鏈

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