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免沖洗護髮產品 美髮專家最推這5種

編譯徐薏茹／即時報導
創新的保濕美髮產品可以鎖住水分，為秀髮增添光澤，甚至還能撫平捲曲的髮絲，讓頭髮更易於打理。取自pexels
創新的保濕美髮產品可以鎖住水分，為秀髮增添光澤，甚至還能撫平捲曲的髮絲，讓頭髮更易於打理。取自pexels

即使搭配潤髮乳洗頭還是覺得乾澀又毛躁嗎?也許你該試試免沖洗的護髮產品！一些創新的保濕美髮產品可以鎖住水分，為秀髮增添光澤，甚至還能撫平捲曲的髮絲，讓頭髮更易於打理；知名美髮師克拉麗絲·魯賓斯坦(Clariss Rubenstein)表示每一種髮型都有適合的免洗式護髮素，對中乾到乾性髮質尤其有益。

健康資訊網Prevention邀請美髮專家魯賓斯坦、潔西卡．佩基(Jessica Page)一同評鑑，並過濾上百則顧客評論，精選出幾個適用各種髮質、髮型的免沖洗式護髮產品推薦給大家。

Davines多功能頭髮修復乳液噴霧。取自Davines官網
Davines多功能頭髮修復乳液噴霧。取自Davines官網

1)Davines多功能頭髮修復乳液噴霧(OI All in One Milk)

魯賓斯坦表示Davines品牌出的這款護髮噴霧是她的心頭好，富含蘿蔻油(roucou oil)，非常適合捲髮，無論是濕髮或乾髮皆可使用，能防止頭髮打結並保護頭髮免受熱力傷害。


UNITE 7秒潤髮噴霧。取自UNITE Hair官網
UNITE 7秒潤髮噴霧。取自UNITE Hair官網

2)UNITE 7秒潤髮噴霧(7Seconds Condition Leave-in Detangler)

佩基推薦的這款輕量潤髮噴霧含有水解大米蛋白(hydrolyzed rice protein)與維他命原B5 (Panthenol)，可每天用於濕髮或乾髮。頭髮稀薄、容易打結，以及細軟髮的使用者評論稱這款噴霧是生活的救星。

K18胜肽修護髮膜。取自K18官網
K18胜肽修護髮膜。取自K18官網

3)K18胜肽修護髮膜(Leave-In Repair Hair Mask)

其胜肽配方能深入秀髮最深層，重新連接斷裂的角蛋白鏈，改善髮質與彈性。佩基指出：「這適用於所有髮型，並且在臨床上被證明能逆轉頭髮損傷，能有效修復受到熱力與化學傷害的頭髮損傷。」


Pattern Beauty免洗護髮素。取自Pattern Beauty官網
Pattern Beauty免洗護髮素。取自Pattern Beauty官網

4) Pattern Beauty免洗護髮素(Leave-In Conditioner)

Pattern Beauty品牌專為爆炸頭和捲髮打造產品，這款護髮素含有荷荷巴油(jojoba oil)、蜂蜜、生物素(Biotin)，可增強並滋潤頭髮。


Monat受損髮免洗護髮霜。取自Monat官網
Monat受損髮免洗護髮霜。取自Monat官網

5) Monat受損髮免洗護髮霜(Damage Repair Bond-Fortifying Hair Leave-In Crème)

魯賓斯坦推薦這款配方，富含摩洛哥堅果油(Argan oil)、紅棗抽取物，植物性角蛋白，用來修復並保護脆弱的頭髮不受熱力與環境損害，幫助順理頭髮、增添光澤。

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