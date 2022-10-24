烤箱頑垢難清除 家事專家實測後推薦這8種清潔產品

清理烤箱很麻煩，特別是有頑垢或異味時更難。取自pexels

清理烤箱很麻煩，特別是有頑垢或異味時更難，好管家 (Good Housekeeping) 網站親自實驗了市面上多款烤箱清潔劑，最終整理了八款好用的烤箱清潔劑，挑一款適合的現在就開始動手清潔吧，否則等到頑垢或異味累積太久，再清潔可就更崩潰；以下價格可能隨時間波動，僅供參考。

Easy-Off Fume Free Oven Cleaner。取自Amazon網站

1. Easy-Off Fume Free Oven Cleaner

這是一款亞馬遜 (Amazon)上評分高達4.5顆星、超過70%的用戶給出五星好評的優質商品，可以在30秒之內溶解污垢；更令人印象深刻的是這款清潔劑不需要調高烤箱溫度就能用，並且不會產生腐蝕性的煙，只需要稍微等一下，用一條稍濕的抹布擦掉就可以了；沃爾瑪 (Walmart)官網14.5盎司罐裝售價4.44元。





Zep Heavy Duty Oven & Grill Cleaner。取自Amazon網站

2. Zep Heavy Duty Oven & Grill Cleaner

這款清潔劑是好管家網站實驗後認為第二好的清潔劑，只需塗到烤箱上等待十分鐘，再擦掉就可以了，除了烤箱以外，包含烤爐、烤架等也都能用；不過使用這款清潔劑以前要加熱一下烤箱，否則煙霧的味道會令人不太舒服；Menards上價格目前是4.43元。













Carbona Oven Cleaner。取自Amazon網站

3. Carbona Oven Cleaner

與Easy-Off Fume Free Oven Cleaner一樣，這也是一款不會冒煙的烤箱清潔劑，且適用於烤箱、微波爐內部，甚至是火爐前面的玻璃門；這款清潔劑的特色在於它是「膠狀」，因此也可以用在垂直的表面；沃爾瑪官網目前16.8盎司罐裝的售價原價12.33元，打折只要5.99元。









Weiman Oven & Grill Cleaner。取自Amazon網站

4. Weiman Oven & Grill Cleaner

可以在十分鐘左右的時間內清除頑垢，且在不鏽鋼或陶瓷製的材質上亦有良好的清潔性，只是可能要用比平常用量更多一點才能徹底清乾淨，特色是含有特殊成分可防止生銹；亞馬遜官網兩入包裝16.98元。









Goo Gone Oven & Grill Cleaner。取自Amazon網站

5. Goo Gone Oven & Grill Cleaner

使用前不必先將烤箱加熱即可使用，只須等三到五分鐘就可以用普通衛生紙擦拭乾淨，不過如果污垢太頑強，可能需要一小時左右，有人認為這款清潔劑沒有什麼味道，也有人說不戴口罩 根本無法承受刺鼻氣味；Lowe's官網上售價每瓶6.78元。









Carbona's 2-in-1 Oven Rack and Grill Cleaner。取自Carbona網站

6. Carbona's 2-in-1 Oven Rack and Grill Cleaner

好管家網站實測發現這款清潔劑要等待的時間最久，長達一個晚上，但卻是所有清潔劑中清潔效果最好的；只要先把大塊污垢刷掉，再把烤架倒入裝有清潔劑的袋子裡靜置一晚，隔天再用溫水沖洗就可以了；亞馬遜上售價每套13.46元。

Mr. Clean Magic Eraser。取自Amazon網站

7. Mr. Clean Magic Eraser

先將要清理的頑垢加熱，再用這款魔術橡皮擦擦過即可，不論任何材質的表面都可以用；亞馬遜上一包四入只要5.99元。













Simple Green's All-Purpose Cleaner。取自Amazon網站

8. Simple Green's All-Purpose Cleaner

除了烤箱以外，多功能清潔劑能夠清潔家裡任何你鄉清潔的地方，從廚房到地毯甚至引擎都能有效去汙；唯一的壞處大概就是因為哪裡都能用，所以用太快；不過亞馬遜上售價三入包裝只要13.41元，不算太貴，可以多買一些來囤。