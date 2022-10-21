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想讓冰箱井然有序嗎？這些收納盒架現在正減價

編譯陳韻涵／即時報導
善用收納盒架，可以讓家中冰箱井然有序，減少食物浪費。取自Amazon網站
善用收納盒架，可以讓家中冰箱井然有序，減少食物浪費。取自Amazon網站

您是否看過熱門抖音(TikTok)頻道把冰箱整理得井然有序，但轉身打開自家冰箱，映入眼簾卻是雜亂無章，有點感到自卑？

電商巨擘「亞馬遜」(Amazon)有許多產品可解決消費者的困擾，讓大家的冰箱都能井井有條；除了有賣商品，還有許多絕佳優惠，讓消費者在改善冰箱和冷凍庫環境時省點錢。

許多可堆疊的整理盒折扣達51折，不僅可用於冰箱、冷凍庫，甚至食品儲藏室也都能派得上用場，還有用於整理飲料、醬汁和酒的特定工具。

長期規畫的成本可能迅速增加，但若能利用可觀的優惠省錢，便能快速、輕鬆地整理冰箱和冷凍庫，且不會爆預算

亞馬遜的最佳冰箱與冷凍庫整理折扣包括：  

*Lifewit兩入飲料架，折扣後14.44元，原價$29.99元

*Vtopmart四入酒水架，折扣後19.99元，原價$22.73元

*Raweao六入收納盒，18.99元，原價26.99元

*Rarapop三入防滑轉盤架，18.99元，原價$35.99元

*Seseno八入整理盒，19.99元，原價$23.99元

*Hoojo八入整理盒，折扣後23.99元，原價$30.68元

*Esarora六入塑膠含蓋分裝盒，23.99元，原價$34.99元

*Hudgan八入多尺寸儲藏盒，折扣後26.39元，原價$49.99元

*Shopwithgreen兩入收納抽屜，33.24元，原價$39.99元

*Rula汽水罐彈簧收納盒，折扣後49.99元，原價$54.99元 

冰箱收納商品琳瑯滿目，整理盒優惠多，其中最物超所值的是19.99元的Seseno八入套組(原價$25.99元)，其款式多，包括蛋盒、罐頭存儲盒，也裝得下較大塊起司或瓶裝醬料，眾多尺寸和形狀讓使用者想裝什麼就裝什麼。

若偏好逐項整理的風格，選擇也不少。Vtopmart四入收納盒可以放酒瓶、水罐或更大的瓶裝物品。

此外，66折的Rarapop轉盤(19.99元，原價$35.99元)不容錯過，其設計可容納所有醬汁、調味品和醃製品；因為可以自由地旋轉，使用者永遠不會忘記塞到冰箱深處的舊味噌醬或果醬。這款產品不僅可放冰箱，香料櫃或食品儲藏室也能用。

亞馬遜 預算 抖音

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