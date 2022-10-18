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Trader Joe's秋季上架貨 精選10大必買食品

舊金山數位編輯 孫愛薇 / 即時報導
家裡冷凍櫃不能少Trader Joe's水餃。數位編輯孫愛薇／攝影
家裡冷凍櫃不能少Trader Joe's水餃。數位編輯孫愛薇／攝影

最受民眾推崇的Trader Joe’s超市，被粉絲暱稱缺德舅、舅舅家，商品量不像Costco一次要買一大包，但是價格一樣有「甜甜價」，還有季節限定商品與店內獨家品，往往吸引許多華人特別前往購買，現在就來看看Trader Joe’s超市秋季精選CP值高又好吃、必買的十件商品。

一、小四季豆。超市一般的四季豆大多又大又老，只有這款四季豆，又嫩又小，吃起來沒有纖維感，又脆又好吃。

二、德式酸菜。沒有想到這罐德式酸菜也能上榜，因為這是一罐能與北京烤鴨鴨架融合，做出經典酸菜鴨架湯的重要食材，取代一般的中式酸菜，也能煮出中式口感，味道層次多又濃厚，如果手邊沒有中式酸菜煮湯，這罐德式酸菜是不錯的選擇。

能夠做出經典酸菜鴨架湯的德式酸菜。數位編輯孫愛薇／攝影
能夠做出經典酸菜鴨架湯的德式酸菜。數位編輯孫愛薇／攝影

三、雞肝醬加州禁止販售鵝肝醬，但是雞肝是可以購買的，想吃鵝肝醬不如可以考慮買這盒雞肝醬，味道濃郁價格實惠，烤一片吐司塗上雞肝醬，真是美味的早餐。也很適合作為派對的小點使用，一片餅乾加上一塊雞肝醬和一點魚子醬，就是高級餐前點心。

四、小酪梨。一般超市的酪梨單賣一顆就要超過1.5元，Trader Joe’s一包才3.99元，而且踩雷機率低，每一顆拿回家放幾天就是熟熟軟軟酪梨可以料理，堪稱超市界CP值最高酪梨。

五、玉米筍。美國超市難買到的玉米筍，竟然在Trader Joe’s上架了，一開始開賣時，簡直秒殺，現在供貨穩定充足，幾乎每家分店都有機會遇到。買來炒菜、做鹽水雞、沙拉都非常適合。

買來炒菜、做鹽水雞、沙拉都非常適合的玉米筍。數位編輯孫愛薇／攝影
買來炒菜、做鹽水雞、沙拉都非常適合的玉米筍。數位編輯孫愛薇／攝影

六、巧克力脆捲餅乾。吃過的都說讚，比脆笛酥還好吃的Trader Joe’s自有品牌巧克力脆捲餅乾，濃郁香醇的巧克力醬被酥薄的餅乾包覆，好吃排名Trader Joe’s甜品類第一名。

七、迷你冰筒。很怕一次吃一筒太罪惡，這款迷你冰筒，一次只有小小個，吃完剛剛好，但是又一筒接一筒繼續吃，實在難以抵抗的甜點逸品。

八、豬肉水餃。Trader Joe’s冷凍即食料理第一名。CP值高，一包才3.79元，打發兩個大人的午餐，在一個便當都要超過15元的灣區，3.79元能讓兩個人吃飽，這價格真的是太佛心，重點是，還真的蠻好吃的。家裡冷凍櫃不能少舅舅家水餃。

九、炸麻糬塊。有點日式的小零食，愈嚼愈香，米香的味道被炸過更濃郁，一口接一口完全停不了。

十、水果乾。純天然無添加的水果乾，超級適合當小朋友的零食或是加在甜點了，健康無負擔。

加州 北京 灣區 華人 Costco

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