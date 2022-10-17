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好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
美食購物網站統計出近來最多好市多會員喜愛掃貨的10種食品。Getty Images
美食購物網站統計出近來最多好市多會員喜愛掃貨的10種食品。Getty Images

每個好市多的鐵粉都有自己最愛的購物清單，不論是大減價商品或是好市多獨家限定；而在好市多琳瑯滿目的貨架中，想要找出最值得購買的商品，實在是一件艱難任務。美食購物網站Eat This, Not That!經過追蹤，統計出以下10種食品，是近來最多好市多會員喜愛掃貨的目標。  

Bibigo雞肉蔬菜餡小籠包。取自Walmart網站
Bibigo雞肉蔬菜餡小籠包。取自Walmart網站

1) Bibigo雞肉蔬菜餡小籠包 (Steamed Dumplings Chicken & Vegetable)

這款小籠包的內餡為雞肉、高麗菜和蔥末，微波加熱2分鐘便可端上桌，當做正餐或點心都十分方便。網友分享說，這款小籠包最適合搭配拉麵或湯一起吃，可以蒸來吃，或用氣炸鍋將外皮炸得酥脆。

包裝有盒裝36個小籠包的，也有附盤子、可微波的是6個裝。根據好市多網站資料，36個裝的僅限會員購買。網友也注意到這個每盒售價$12.49的小籠包，經常會有折扣促銷。

Just Bare 裹麵衣炸雞塊。取自Costco網站
Just Bare 裹麵衣炸雞塊。取自Costco網站

2) Just Bare 裹麵衣炸雞塊 (Lightly Breaded Chicken Breast Chunks)

分享好市多商品的貼文越來越多，一位消費者在Reddit分享他們在好市多新發現的這款炸雞塊，推薦用氣炸鍋來加熱，吃起來外層更加香脆、裡面的雞肉則軟嫩多汁。

這款炸雞塊從年初便在社群網站討論熱度頗高，經過TikTok母女檔網紅評價為家庭版的「福來雞」(Chick-fil-A) 後，吸引更多消費者爭相購買，幾乎掃光好市多存貨。

但隨之而來的漲價澆熄不少消費者的購買熱情，每袋兩磅裝的雞塊從$12.99漲到$19.99。有人說，可以理解雞肉價格翻漲，但漲價50%實在太瘋狂，「它們雖然好吃，但已經不再是實惠的商品。」

Wallaby有機優格。取自Wallaby網站
Wallaby有機優格。取自Wallaby網站

3) Wallaby有機優格 (Organic Yogurt)

如果希臘或冰島的優格不是你的菜，可以嘗試這款澳洲優格。Wallaby的優格類似希臘優格，被好市多會員稱讚為所吃過「最好的優格」。在Reddit網站上也獲得類似評價，一位網友說，自從發現Wallaby後，多年來沒再買過別的品牌。

Wallaby的草莓與香草口味優格，12個包裝售價$13.79。櫻桃口味的優格，上面營養豐富的新鮮櫻桃，是最佳選擇。

科克蘭南瓜馬芬。取自Costco網站
科克蘭南瓜馬芬。取自Costco網站

4) 科克蘭南瓜馬芬 (Kirkland Pumpkin Streusel Muffins)

秋季限定的這款南瓜馬芬，陳列在好市多各種應景食品貨架上，這款馬芬自從2021年上市以來便大受好評，現在終於又出現了。

這款帶有肉桂口味的南瓜點心，上面撒有糖粉奶油細末，特別適合在冷颼颼的天氣裡配上一杯熱咖啡或熱茶，兩盒裝 (12個) 售價$8.99。 

科克蘭櫻桃起司派。取自Shutterstock
科克蘭櫻桃起司派。取自Shutterstock

5) 科克蘭櫻桃起司派 (Kirkland Cherry and Cheese Pastry)

這款好市多自有品牌的點心越來越受到歡迎，只因為它實在好吃。油酥派皮內含櫻桃醬與奶油起司。從9月中有網友貼文推薦後，便受到消費者追捧，尤其是剛出爐、熱烘烘的起司派更讓人難忘。

一位網友表示，買回家冷凍過的櫻桃起司派，可以用氣炸鍋以425度、5分鐘加熱，可讓外皮酥脆，但內餡又不至於燙口。一盒6個裝，售價$9.99。

Kerrygold愛爾蘭起司條。取自Costco網站
Kerrygold愛爾蘭起司條。取自Costco網站

6) Kerrygold愛爾蘭起司條 (Dubliner Cheese)

Dubliner是經過長時間熟成的硬質起司，是好市多會員喜愛購買的食品之一，根據生產商Kerrygold的描述，它是「甘甜、有堅果香的熟成帕瑪森起司」，可以加在三明治或漢堡中，或當作歐姆蛋的材料。

在Reddit網站上有許多貼文，粉絲們分享他們用這款起司做成喜愛的食物，有人說「可以搭配水果一起吃，味道介於切達 (cheddar) 和帕瑪森之間，口感扎實，有點易碎，但實在好吃。」

E&C's Heavenly Hunks 有機燕麥巧克力塊。取自Costco網站
E&C's Heavenly Hunks 有機燕麥巧克力塊。取自Costco網站

7) E&C's Heavenly Hunks 有機燕麥巧克力塊 (Organic Oatmeal Dark Chocolate Cookies)

對於需嚴格控制飲食的人，要找到合適的甜點不太容易。這也是為什麼這款巧克力塊這麼受歡迎了。一袋22盎司重、大小剛好適合一口吃下的這款點心，經過有機認證、無麩質、可素食。雖然$9.99的售價，對點心來說稍嫌貴了些，但消費者認為它值得。

Reddit上的一位網友開玩笑說，他被禁止再買這款點心，因為他和妹妹沒幾天就會把整包吃光光。也有人警告說，能夠控制想吃欲望的人，最好將它冷凍保存，以維持香脆口感。

科克蘭奶油太妃腰果。取自Costco網站
科克蘭奶油太妃腰果。取自Costco網站

8) 科克蘭奶油太妃腰果 (Kirkland Butter Toffee Cashews)

想要滿足吃甜點的慾望、又可以攝取到蛋白質的人，可以選擇這款奶油太妃腰果。一位網友說，這款裹著厚厚奶油太妃的腰果，簡直是「罪惡食物」。還有人說，這款點心很容易上癮，不想被誘惑的話，就不要擺在儲物櫃裡。每袋24盎司裝，售價$8.49。

科克蘭蝦仁沙拉。取自食品外送網站Instacart
科克蘭蝦仁沙拉。取自食品外送網站Instacart

9) 科克蘭蝦仁沙拉 (Kirkland Shrimp Salad)這個新鮮、立即可吃的蝦仁沙拉也是橫掃社群網站的熱門商品，8月間在IG上有網友大力推薦這款一磅重、帶點辣味的蝦仁沙拉，兼具美味與營養。

有人把它夾在吐司中做成三明治，還有人加上老海灣海鮮調味粉、芹菜和巴西利，讓風味更突出。每磅售價約$9.99。

這款季節性食品，如果一時找不到，別擔心，下個夏天它就會現了。

科克蘭巧克力碎片餅乾。取自Amazon網站
科克蘭巧克力碎片餅乾。取自Amazon網站

10) 科克蘭巧克力碎片餅乾 (Kirkland Thin & Crispy Chocolate Chip Cookies)

很多人都承認，自己對這款充滿奶油和糖、又略帶鹹味的點心上癮。一位網友警告說，它很容易一下子吃過量，他和家人將它稱作「罪惡餅乾」，每次拿個一到三個出來，通常會吃到一個都不剩。

不幸的是，如果你還沒買到這款餅乾，可能要失望一陣子了。從9月開始，好市多會員便在臉書上分享，售價$6.89的這款點心經常缺貨，想要購買得耐心等候。

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