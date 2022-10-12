好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

量販業龍頭好市多10月間為會員推出一系列大幅折扣。路透

物價一路走高之際，量販業龍頭好市多 (Costco)10月間為會員推出一系列大幅折扣，從日常用品、電器產品到家具、家用產品都有優惠。MSN網站報導，其中九項最具吸引力的促銷包括：

＊三星 (Samsung)電器產品

今年10月間，三星品牌電器產品將有降價350元至1200元不等的優惠，包括洗衣機、烘衣機、冰箱、酒櫃(wine coolers)、瓦斯爐烤箱等共計17項商品，都在好市多網站推出的限定折扣之列，會員最多可選購5件折扣品。

＊惠普(HP)Envy 17.3吋1080p解晰度觸控式螢幕筆記型電腦

這款16GB記憶體、微軟 (Microsoft)Windows 11 用版軟體筆電，原本零售價格為1249.99元，10月將將有折扣250元的優惠，只賣999.99。

＊Yardline Northport木棚(Wood Shed)

木棚有8呎X12呎、10呎X12呎兩種面積可選，前者原價2599.99元，減價600元只賣1999.99元，後者原價2999.99元，同樣減價600元，優惠價2399.99元。

＊Bounty Advanced廚房紙巾(Paper Towels)

12卷一組的廚房紙巾原價28.99元，10月份折價5元，限購2組。

＊Evolution Spas Highlands可容納5人、75噴頭按摩浴缸

附有藍牙音響系統、可調控噴頭設計及雙層消毒系統的按摩浴缸，原價7999.99元，10月份減價1000元，特惠價6999.99元。

＊Oral-B Genius充電式電動牙刷(Rechargeable Toothbrush)

每組兩支電動牙刷，附有藍牙科技、4個刷頭、兩個旅行盒及兩個充電座，原價149.99元，折扣50元，優惠價99.99元。

＊新秀麗(Samsonite)兩件式軟殼行李箱組合(2-Piece Softside Luggage Set)

行李箱加登機箱的兩件式組合，有紅、藍、綠、黑等顏色可選，原價229.99元，特價184.99元。

＊Thomasville Emilee布料沙發附儲藏式軟墊凳(Fabric Sectional with Storage Ottoman)

灰色沙發組原價1999.99元，10月23日之前特價1499.99元。

＊三星Jet 90全方位無線桿式吸塵器(Complete Cordless Stick Vacuum)

重量6磅、可使用120分鐘的無線桿式吸塵器折扣100元之後特惠價399.99元。