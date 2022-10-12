我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

紐時：非英語不實訊息社群平台流竄 亞裔選民恐受影響

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

記者顏伶如／即時報導
量販業龍頭好市多10月間為會員推出一系列大幅折扣。路透
量販業龍頭好市多10月間為會員推出一系列大幅折扣。路透

物價一路走高之際，量販業龍頭好市多(Costco)10月間為會員推出一系列大幅折扣，從日常用品、電器產品到家具、家用產品都有優惠。MSN網站報導，其中九項最具吸引力的促銷包括：

三星(Samsung)電器產品

今年10月間，三星品牌電器產品將有降價350元至1200元不等的優惠，包括洗衣機、烘衣機、冰箱、酒櫃(wine coolers)、瓦斯爐烤箱等共計17項商品，都在好市多網站推出的限定折扣之列，會員最多可選購5件折扣品。

＊惠普(HP)Envy 17.3吋1080p解晰度觸控式螢幕筆記型電腦

這款16GB記憶體、微軟(Microsoft)Windows 11 用版軟體筆電，原本零售價格為1249.99元，10月將將有折扣250元的優惠，只賣999.99。

＊Yardline Northport木棚(Wood Shed)

木棚有8呎X12呎、10呎X12呎兩種面積可選，前者原價2599.99元，減價600元只賣1999.99元，後者原價2999.99元，同樣減價600元，優惠價2399.99元。

＊Bounty Advanced廚房紙巾(Paper Towels)

12卷一組的廚房紙巾原價28.99元，10月份折價5元，限購2組。

＊Evolution Spas Highlands可容納5人、75噴頭按摩浴缸

附有藍牙音響系統、可調控噴頭設計及雙層消毒系統的按摩浴缸，原價7999.99元，10月份減價1000元，特惠價6999.99元。

＊Oral-B Genius充電式電動牙刷(Rechargeable Toothbrush)

每組兩支電動牙刷，附有藍牙科技、4個刷頭、兩個旅行盒及兩個充電座，原價149.99元，折扣50元，優惠價99.99元。

＊新秀麗(Samsonite)兩件式軟殼行李箱組合(2-Piece Softside Luggage Set)

行李箱加登機箱的兩件式組合，有紅、藍、綠、黑等顏色可選，原價229.99元，特價184.99元。

＊Thomasville Emilee布料沙發附儲藏式軟墊凳(Fabric Sectional with Storage Ottoman)

灰色沙發組原價1999.99元，10月23日之前特價1499.99元。

＊三星Jet 90全方位無線桿式吸塵器(Complete Cordless Stick Vacuum)

重量6磅、可使用120分鐘的無線桿式吸塵器折扣100元之後特惠價399.99元。

三星 好市多 微軟

上一則

速食店雞肉堡大比拚 美食專家選出前6名

下一則

Medjet緊急醫療運輸保險 讓這名遊客省下19萬9千元

延伸閱讀

美英台好市多熟食區價格比一比 台網友驚呼「漲太多」

美英台好市多熟食區價格比一比 台網友驚呼「漲太多」
好市多販售隔夜濃湯？ 資深顧客曝這時間買的湯最新鮮

好市多販售隔夜濃湯？ 資深顧客曝這時間買的湯最新鮮
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
哪來的通膨衝擊支出？好市多9月營收續增 消費力道穩健

哪來的通膨衝擊支出？好市多9月營收續增 消費力道穩健

熱門新聞

這種綠色甲蟲，如今已蔓延35州，摧毀了幾百萬棵樹。Getty Images

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

2022-10-11 09:59
好市多(Costco)的商品物美價廉，但有七種銷量最高、最超值。路透

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

2022-10-07 10:37
開著露營車到處旅行、住在森林小屋等關於退休的迷思，是許多人對退休所懷抱的憧憬，但要讓美夢成真，則要有足夠的資源才行。取自pexels

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

2022-10-10 10:07
11至12日亞馬遜推出會員(Amazon Prime)早鳥優惠活動。路透檔案照

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

2022-10-05 10:17
好用的廚房小幫手，可以讓你在烹飪時省時省力許多。Getty Images

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

2022-10-11 10:26
Trader Joe’s秋季限定商品多數都和南瓜有關。取自Shutterstock

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

2022-10-04 10:33

超人氣

更多 >
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
核戰風險升高 G7：俄國動用核武將面臨嚴重後果

核戰風險升高 G7：俄國動用核武將面臨嚴重後果
經濟放緩盜刷也瘋狂 南加華女銀行卡被盜刷逾萬元

經濟放緩盜刷也瘋狂 南加華女銀行卡被盜刷逾萬元
王力宏停工近1年 挑「愛的禮物」近況曝光

王力宏停工近1年 挑「愛的禮物」近況曝光
民調：拜登上台近2年 6成美國人認為與敵對國家關係變糟

民調：拜登上台近2年 6成美國人認為與敵對國家關係變糟