這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

好用的廚房小幫手，可以讓你在烹飪時省時省力許多。Getty Images

亞馬遜 網站上有許多好用的廚房小幫手，可以讓你在烹飪時省時省力許多，它們的價格多數在50元以下。House Beautiful網站編輯挑選了其中20項高性價比商品，今明(11、12日)兩天正是亞馬遜會員日，不妨趁這個機會入手，為生活增添更多樂趣。(以下商品價格以亞馬遜網站為準)

蔬菜切片機。取自Amazon網站

1) 蔬菜 切片機(7-Blade Vegetable Slicer) $26.97

這款蔬菜切片機適合送給吃素的朋友，或是變個切菜花樣，讓孩子願意吃更多蔬菜。七種刀片可以將任何蔬菜切片，還贈送電子書食譜。









電動冰淇淋機。取自Amazon網站

2)電動冰淇淋機 (Electric Ice Cream Maker) $49.99

仔細看，這個筒狀、附有提手的冰淇淋機可是電動的。在製作時彷彿時光到流，還可以享受在家大口吃冰淇淋的滋味。義式冰淇淋和優格都是幾分鐘就可以輕鬆搞定。

一名消費者留言表示，他買回這款冰淇淋機後，和三歲的孫女「玩」得不亦樂乎，機器操作十分簡單、成果也沒讓大家失望…。

冷凍水果冰沙機。取自Amazon網站

3)冷凍水果冰沙機 (902Classic Non-Dairy Frozen Fruit Soft Serve Maker) $49.99

冰淇淋是多數人喜愛的甜點，這款冷凍水果冰沙機，可以把任何水果變軟或製成冰沙，很適合喜愛甜點但又需要控制體重的人。





快速煮蛋器。取自Amazon網站

4)快速煮蛋器(Rapid Egg Cooker) $20.64

這是每天都會用到、賣得最好的商品，每次可放6顆雞蛋，按下中間的按鍵，就可做出水煮蛋、水波蛋或炒蛋，甚至也能做歐姆蛋，完成後電源自動關閉，不須在廚房進進出出盯著看。

在亞馬遜網站有超過10萬名購買者給了平均4.7分的評價，證明這款煮蛋器確實值得擁有。一名消費者評價：「 如果還在猶豫不決是否買個煮蛋器，就買吧！不用猜，這絕對是最完美的煮蛋器之一。」

兩段式手持攪拌機。取自Amazon網站

5)兩段式手持攪拌機(KitchenAid KHB1231IC 2-Speed Hand Blender) $39.87

廚房流理檯空間不大時，這款簡便的手持攪拌機可以快速製作奶昔、慕斯或湯。S型刀頭可以有效地將水果、蔬菜絞碎。





專業冰沙食物調理機。取自Amazon網站

6)專業冰沙食物調理機(Ninja BL660 Professional Compact Smoothie & Food Processing Blender) $119.95

如果廚房有足夠空間，可考慮這款容量72盎司的冰沙機，購買時還贈送可重複使用、有杯蓋的飲料杯。





OXO沙拉旋轉器。取自Amazon網站

7)OXO沙拉旋轉器(OXO Good Grips Salad Spinner) $29.95

你可能到處都看得到這個售價約30元的沙拉旋轉器，也會發現為何大家都愛用它。一名消費者分享，「我每星期都會用上好幾次，真的很棒！操作容易，比15年的舊款式方便許多。」





電動開罐器。取自Amazon網站

8)電動開罐器 (Smooth Touch Electric Automatic Can Opener) $39.99

使用手動開罐器總是讓人很挫折，這款電動開罐器採下壓式操作，配有不鏽鋼刀頭。對開罐器來說，還能再要求甚麼？





煮麵過濾器。取自Amazon網站

9)煮麵過濾器(Snap N Strain Pot Strainer and Pasta Strainer) $14.99

多虧這款可附在鍋具上的矽膠製過濾器，煮義大麵時，再也不用擔心燙手、或倒水時麵會跟著倒入水槽。有位消費者分享值得買的理由，「這款過濾器適合任何大小的湯鍋和平底鍋，用完後也可以放入洗碗機清洗後繼續使用。

披薩滾輪刀。取自Amazon網站

10)披薩滾輪刀(Pizza Cutter Wheel) $9.95

痛恨老是無法將披薩均勻切開嗎？這款平價的披薩滾輪刀，可以切出完美的披薩，符合人體工學的把手和刀片，使用後可以安全地收藏。一位消費者說，「在用過幾款披薩刀後，目前最中意的就是這一款；它很穩固、又容易拆開清，安全刀鞘考慮周到。」





電動榨汁機。取自Amazon網站

11)電動榨汁機(Electric Citrus Juicer Squeezer) $39.99

補充維生素C很重要，用這款電動榨汁機來擠檸檬、柑橘、葡萄柚或萊姆，可以榨得乾乾淨淨，更棒的是，它一點都不吵。





25磅裝米桶。取自Amazon網站

12)25磅裝米桶(25Lbs Rice Dispenser) $39.99

米飯是華人主食，廚房少不了裝米的容器，這款大容量的防潮米桶，上有透明、可供目測的窗口，知道還剩多少「存糧」？也可用來裝載其他穀物。









三明治機。取自Amazon網站

13)三明治製造機(Breakfast Sandwich Maker with Egg Cooker Ring) $29.98

早餐是一天中最重要的一餐，這款三明治製造機可以輕鬆做出營養豐富的早餐，也可以自行放入任何材料在可頌、鬆餅、馬芬中，做出自己最愛的口味。一位消費者說，「我用了一年，真的很喜歡它。有家人或朋友來小住時，他們總是要求我用三明治機做早餐，因為他們知道這個機器有多好。」

插電式保溫水壺。取自Amazon網站

14)插電式保溫水壺(Electric Kettle with Keep Warm Function) $28.99

這款外觀美麗的電水壺，甚至可以當作家中擺飾。泡茶或咖啡時，不用擔心會被燙到。雙層玻璃設計，可以看到水是否煮沸。





迷你保鮮除菌機。取自Amazon網站

15)迷你保鮮除菌機(pureAir FRIDGE) $49.00

如果冰箱中儲放過多各式食物時，難免會散發出異味。這款保鮮除菌機可以淨化冰箱內的空氣、並延長食物的壽命。









蘋果切片器。取自Amazon網站

16)蘋果 切片器 (Prepworks 16-Slice Thin Apple Slicer & Corer) $13.99

這麼親民的價格，讓人懷疑自己為何沒有早點買了它。一位消費者分享，「說真的，為何沒有早點發明這個切片器，這是史上最好的切蘋果方式，一顆切成16片，很適合小孩。切好後從底部將蘋果推出，真是聰明的設計。」

手動起司刨絲機。取自Amazon網站

17)手動起司刨絲機 (Metal Handle Rotary Cheese Grater) $28.99

在吃塔可或義大利麵時，不需要告訴服務生停止撒起司了。有了這款起司刨絲機，可以允許自己放縱一下，想吃多少就刨多少。這款刨絲機同時可以刨絲、絞碎和切片。





真空封袋機。取自Amazon網站

18)真空封袋機(Vacuum Sealer Machine) $69.99

將切好的蔬菜，或是沒吃完的薯片，用真空封袋機保存，是最好的保存方式，這款封袋機可以抽真空，也可以讓袋內食物保持濕潤。









櫥櫃下的開蓋器。取自Amazon網站

19)櫥櫃下的開蓋器(Under Cabinet Jar Lid & Bottle Opener) $16.95

這款安裝在櫥櫃下方的開蓋器，可以減輕手臂紮輕鬆扭開瓶蓋，並且適合各種大小的罐子。在網站上獲得近2萬名消費者給予平均4.7的高分，「還有甚麼比這更簡單的，還找到一個完美的位置安裝它，真的讓人喜出望外。」

10合1蔬菜切碎器。取自Amazon網站

20)10合1蔬菜切碎器(Mueller Pro-Series 10-in-1) $29.99

要把切片的洋蔥在切成碎粒，可能會有些困難，這款具備8種模板的切碎器，可以輕鬆將蔬菜切成片或是塊狀和小碎丁。