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下殺5折 零售商發動折扣戰 提前促銷搶黑五買氣

編譯葉亭均／即時報導
零售業者提前推出購物促銷，搶在感恩節後黑色星期五購物日來臨前提早吸引消費者。（美聯社）
零售業者提前推出購物促銷，搶在感恩節後黑色星期五購物日來臨前提早吸引消費者。（美聯社）

距離感恩節過後登場的「黑色星期五」（Black Friday）購物節還有逾六周之遙，但零售業者早已摩拳擦掌，開始推出促銷方案。

折扣零售業者目標百貨（Target）10日宣布展開黑色星期五促銷活動，包含半價的電子產品與玩具；零售巨擘沃爾瑪（Walmart）也表示，本周將為年終節慶購物者提供優惠。

網路零售龍頭亞馬遜（Amazon.com）上月表示，預定本周推出另一場像會員日「Prime Day」一樣的促銷活動。

一些零售業者近年來讓自家的黑五購物促銷活動提前開跑，以便爭搶客戶，並且與亞馬遜競爭。

目標百貨今年宣布黑五促銷活動的時間，比去年提前三周。該公司6月表示，由於消費者支出減緩，將提供折扣以便加速出清多餘的商品。目標百貨會在網路上和近2000家實體商店銷售產品。

由於消費者的消費習慣發生轉變，零售商今年面臨過度庫存、不堪負荷。在疫情初期，消費者把手上的儲蓄和政府發給的振興支票用於購買家居用品與休閒服飾，如今，在通膨率維持在近40年高點之際，愈來愈多消費者改為支出在旅遊、娛樂等服務上。

目標百貨表示，從現在起到11月25日黑五購物日當周，每天和每周都會有優惠方案。一些促銷包括電視機、氣炸鍋大幅度折扣，Beats by Dre耳機折扣高達五折。

沃爾瑪同日宣布，本周將為提前採購的節慶購物者提供四天的折扣，包括有折扣優惠的蘋果智慧手表Apple Watches、電動單車等產品。

亞馬遜則是為Prime會員推出今年第二度的促銷活動，為年終購物季拉開序幕，周二、周三將推出「Prime Early Access Sale」的提前採購活動。

不過，摩根士丹利分析師在報告中表示，由於許多公司競相比同業更快降價，零售業的獲利將會下滑。但業者若不積極提供折扣，就面臨必須持有過多庫存的高昂成本。

目標百貨 零售業 亞馬遜

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