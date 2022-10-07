疫情期間停擺的 Trader Joe’s免費試吃 又回來了

Trader Joe’s在店內發送的食物贈品受到消費者歡迎。擷自CNN Business影片

上周六Trader Joe’s在幾間店內發送免費的食物類贈品，有消費者將它拍成影片，上傳TikTok、Instagram和其他社群媒體 ，引起不少人按讚；Trader Joe’s在周末發送的這些贈品包括穀麥片和萬聖節點心。

根據CNN商業網站報導，Trader Joe’s紐約與加州的員工表示，店內將提供一些點心、食物供顧客試吃，但不會恢復先前曾供應的熱咖啡 。某些分店將恢復食物的展示，但不會在全美推廣，目前Trader Joe’s拒絕透露更多細節。

一位消費者Natasha Fischer在IG上貼文說，她對Trader Joe’s恢復發送食物贈品覺得很興奮，她通常會買杯咖啡，配上這些小零食，讓自己心情變得好些。

免費小贈品是許多超市、賣場和食品、飲料的銷售手法。消費行為研究專家Paco Underhill說，這些品牌希望消費者在超市、賣場內試吃後，唾液腺開始分泌，成為衝動購物者。發送一些免費樣品，也會讓消費者放慢腳步，在賣場停留更長的時間，在購物車放入更多商品。

品牌行銷專家Yuval Selik說，新的食物品牌依賴賣場的商品展示，來向顧客介紹他們的產品，並得到一些回饋意見，他指出像飲料KeVita kombucha、植物肉Beyond Meat和穀麥片Kashi都是靠發送試吃贈品打開市場銷路。

2020年疫情 期間，由於超市賣場撤走了樣品試吃的桌子，讓這些食品公司

銷售備受打擊。現在他們準備重返但作法有些改變，希望吸引那些重視衛生的消費者，他們似乎比較喜歡看見工作人員站在桌子後面當場準備試吃品，或是用一次性小杯子取食。

好市多從2021年開始恢復試吃活動，但將工作檯圍上玻璃，讓工作人員站在後面一次為一位顧客服務。

山姆俱樂部 (Sam’s Club)也同樣在去年恢復試吃展示，項目從點心到熟食都有。一開始是在周末，試吃的商品都包裝好並且數量有限，山姆俱樂部通常是和一些新的品牌合作，允許消費者在購買前先試吃；山姆俱樂部發言人說，長久以來，試吃活動便是會員前來消費時愉快的體驗之一。

全食 (Whole Foods) 也有免費贈品活動，但做法不一樣。最大的改變是，如果當地還有口罩令，就不會在店內舉辦試吃活動，只發送小包裝贈品。全食在全美各地都有外送服務，有時他們也會在包裝袋內放上一些贈品。

賣場停辦免費試吃活動，對小的品牌衝擊最大，Selik說，現在商品展示又回復到疫情前的水準，「我想2023年會是這類試吃贈品大爆發的一年」。