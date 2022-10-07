這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

好市多(Costco)的商品物美價廉，但有七種銷量最高、最超值。路透

好市多 (Costco)的商品物美價廉，不論是居家用品、電器或服裝，想囤積什麼樣的東西在好市多應有盡有，調查就顯示全美46%的消費者會選擇在這裡一次購買大量物品；MSN新聞網整理了七種好市多銷量最高、最超值的商品。

1. 衛生紙

衛生紙對日常生活的重要性不言而喻，特別是在疫情期間對衛生紙的需求更是水漲船高；讀者文摘(Reader's Digest)統計顯示，好市多一年可賣出超過10億捲衛生紙，光這項營收 就每年達4億多元。

2. 熱狗

好市多熟食部的100%純牛肉熱狗是最受歡迎的一項商品，沒有之一，或許是因為在這麼大的商店裡逛街很容易讓人感到飢餓吧；每年熱狗賣1億5100萬根，營收達2億2600萬元；公司甚至還承諾短期內不會把「熱狗+汽水」這種熱門餐點的售價調高至1.5元以上。

3. 科克蘭山胡桃煙燻培根

雖然缺乏公開數據，但「內幕者」(Insider)報導，即便受到通貨膨脹衝擊，多少受到影響，但科克蘭山胡桃煙燻培根(Kirkland Hickory Smoked Bacon)的銷量一向保持穩定，是好市多粉絲最愛買的一款培根。

4. 烤雞

有的人可能覺得在好市多買的大部分食物都需要再進一步料理才能食用有點麻煩，但好市多已先初步調理過的烤雞絕對是顧客「再麻煩都願意買回家弄」的美味料理之一；華爾街日報稱2017財會年度，好市多售出烤雞達8700萬隻，讓好市多在內布拉斯加州 特別設立獨立的「烤雞供應鏈」；雖然總帳算下來好市多的烤雞是賠錢的，但好市多早就把這筆損失當作「商譽成本」。

5. 汽油

好市多加油站的營業額大概占公司總營業額的10%，每年為公司貢獻200億元的收入；雖然實際油價依各地有別，但對於好市多會員而言，平均每加侖可節省1元，每次加油的油費大約比市場最低價格還要低0.3元。

6. 主要家電

好市多的家電遇假期大打折扣，另外售後服務也是廣大消費者願意在這裡買家電的重點，好市多的「延長保證」將保固期延展至製造商保證日的後兩年，廣受大眾歡迎。

7. 禮品卡

好市多販售的各類禮品卡售價往往低於票面價格，使這項商品成為熱銷排行榜常客；大多數禮品卡都有票面價格九折至八五折的優惠，如西南航空500元電子禮券只需450元就能買到，而最便宜的大概就是汽修公司Jiffy Lube的50元折價券只需30元就能入手，等於打了六折。