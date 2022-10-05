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亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

編譯柯立偉／即時報導
11至12日亞馬遜推出會員(Amazon Prime)早鳥優惠活動。路透檔案照
11至12日亞馬遜推出會員(Amazon Prime)早鳥優惠活動。路透檔案照

11至12日亞馬遜推出會員(Amazon Prime)早鳥活動，提供從日用品到各種消費用品降價促銷優惠；有線電視新聞網(CNN)整理了12個超值的優惠，只要你有Prime會員身分就能享受，一起看看少什麼缺什麼，填滿家裡的倉庫吧。

亞馬遜Echo Studio 3D音效智慧音箱，取自亞馬遜官網
亞馬遜Echo Studio 3D音效智慧音箱，取自亞馬遜官網

1. 亞馬遜Echo Studio 3D音效智慧音箱(Echo Studio + Echo Sub Bundle)：原價329.98元，早鳥優惠期間下殺到247.49元，省下25%的價格就可以在家裡享受身歷其境的環繞音響。


Eero Mesh Wifi 路由器，取自亞馬遜官網
Eero Mesh Wifi 路由器，取自亞馬遜官網

2. Eero Mesh Wifi 路由器(Eero Mesh Wifi Routers)：這款路由器的覆蓋範圍非常廣泛、安裝簡便，且可以提供高速上網體驗；原價89元，現在只要75元，約84折優惠。

3. 亞馬遜音樂免費四個月：只要是Prime會員，就可以享受四個月免費音樂訂閱；就算只是亞馬遜普通會員，原價35.96元的價格現在也可以用8.99元，就聽到串流網上超過9000萬首歌。

4. 第三代Echo Dot+一個月無限免費亞馬遜音樂：Echo Dot原價48.98元，現在綁定亞馬遜音樂，音樂不但免費贈送一個月，連Echo Dot都只要9.98元；除了聽音樂以外，Echo Dot還能控制其他家電、收聽新聞等等。

5. 亞馬遜Prime Video：Prime會員可以用50%的優惠價租用或購買各種院線片、經典片等各式各樣的影片。

夢幻鬧鐘，取自亞馬遜官網
夢幻鬧鐘，取自亞馬遜官網

6. 夢幻鬧鐘(Dreamsky Alarm Clock)：原價25.99，現在只要15.99元，且這種鬧鐘沒有太多花里胡哨的設計，簡單、耐用而且好讀。



多功能藝術刀工機，取自亞馬遜官網
多功能藝術刀工機，取自亞馬遜官網

7. 多功能藝術刀工機(cricut joy)：在最小的空間展現最大的創造力，讓喜歡手工藝的讀者可以自己動手DIY，隨時可以為自己的生活添加點綴；原價179.99元，現在砍價到只要99元。

8. GrubHub+ 會員資格：工作一整天到家很累不想做飯嗎？用GrubHub+點餐吧，如果是Amazon Prime會員，現在還能享有GrubHub+免費一年會員資格，給你一年免外送服務費的優惠喔。

晝夜光學光療燈，取自亞馬遜官網
晝夜光學光療燈，取自亞馬遜官網

9. 晝夜光學光療燈(Circadian Optics Light Therapy Lamp)：入秋了，白天愈來愈短，光學光療燈可以給你用來對抗季節性情緒障礙(SAD)；雖然都是統一規格無法特製，但可以像星星一樣模仿夜景，是這款光療燈的最大特色；原價49.99元，現在只要35.69元。

Revlon捲髮棒+吹風機，取自亞馬遜官網
Revlon捲髮棒+吹風機，取自亞馬遜官網

10. Revlon捲髮棒+吹風機(Revlon One-Step Hair Dryer and Volumizer)：一機兩用的Revlon捲髮棒同時有吹風機功能，是全網最受歡迎的美髮產品，原價59.99元殺到半價以下，只要26.49元。



亞馬遜超聲波冷霧加濕器，取自亞馬遜官網
亞馬遜超聲波冷霧加濕器，取自亞馬遜官網

11. 亞馬遜超聲波冷霧加濕器(Pure Enrichment MistAire Ultrasonic Cool Mist Humidifier)：原價49.99元，Prime會員只要34.99元，沒有噪音，非常適合夜間使用，特別是還有夜燈及定時關閉功能，製造良好睡眠氛圍同時也可以省電。




閃迪1TB硬碟，取自亞馬遜官網
閃迪1TB硬碟，取自亞馬遜官網

12. 閃迪1TB硬碟(SanDisk 1TB Extreme PRO Portable SSD)：原價309.99元的大容量隨身硬碟現在只要188.15元，且堅固耐用，防摔高度達6.5呎，絕對是居家旅行必備的「備份良藥」。

亞馬遜 Amazon

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