全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格

專營東北地區的Wegmans,以超貼心的顧客服務以及有趣的裝飾風格,讓消費者印象深刻。Getty Images

有些超市、賣場從店內賣的咖啡 到優質的熟食,所標示的價格都高得讓人咂舌,這些「貴婦超市」的購物體驗差異極大,各有特色。別讓貧窮限制了你的想像,有機會也不妨前往瞧一瞧。

以下就是全美5家最「高貴」的超市,它們的所在的地點,就是特徵之一:

1. Whole Foods

亞馬遜旗下的Whole Foods賣的商品,消費者不一定都可以在沃爾瑪 買得到,此外這裡賣的商品通常會標榜不含人工色素、香精或防腐劑。

根據房地產業者Shaun Martin觀察指出,Whole Foods已成為美國最流行的超市之一,而且是基於一些好的理由。它提供範圍廣泛的有機、天然食品和熟食,還有一些獨特的店中店,像是起司店、酒吧和咖啡吧。

在這裡購物,價格可能會超出消費者預期,根據「商業內幕」(Business Insider) 調查,Whole Foods的商品售價比起沃爾瑪和克羅格 (Kroger),平均高出15%。

2. Erewhon

洛杉磯的Erewhon是當地消費者尋求奢華購物體驗的第一目標,這裡的商品代表著最新的健康風尚和比Whole Foods更高的價格。

經營投資公司的Nic DeAngelo表示,Erewhon讓奢華超市成為一種生活品味的指標。這裡充斥各種在一般超市看不到的時髦商品,它是加州 地區的連鎖超市,提供在地有機食品給那些高端客戶,以及那些偏好生食、素食和生酮飲食的消費者。那些只有Erewhon獨有的商品,自然身價不凡了。

例如在Erewhon熱賣的New Earth Superfoods益生菌椰子奶酪,售價是$23.99,草莓益生菌奶昔賣$21,以及Dastony發芽杏仁奶油售價$16.99。.

3. Harris Teeter

Harris Teeter超市以美國東南部為基地,以供應高品質的海鮮與肉類而聞名。

網路業者Adam Wood說,他相信Harris Teeter超市是全美第二貴的超市,從1939年開始營運以來,至今在七個州擁有261家分店。Harris Teeter以高品質商品、優質服務贏得當地消費者的口碑。最具特色的是高品質的烘焙產品、乳品、熟食、冷凍食品、雜貨、肉類、藥品、農產品、海鮮和植物。

專業媒體超市新聞(Supermarket News) 依據Harris Teeter 2012年的收入45.4億美元,在75家零售、批發業者中排名第34。

4. PCC Community Markets

植基於大西雅圖地區的PCC Community Markets屬於社區擁有的合作超市,目前有16個營業點、超過5萬8千名會員,也是全美最大的由消費者自營的食品合作超市。

這家超市對有機認證的商品採取嚴格的標準,店內優先提供在地、新鮮、季節性和符合環保、有益健康的商品,包括酒類、啤酒、農產品、肉類、海鮮和乳製品,以當天現做的熟食商品。

PCC Community Markets也在網上銷售店內過剩的食品,以及開辦烹飪課程,這些廚藝課程邀請當地餐廳業者、食譜作家和專業廚師助陣,增進社區民眾烹飪技巧。

5. Wegmans

專營東北地區的Wegmans,商品售價或許無法和Erewhon和 Whole Foods相比,強調的是高貴不貴的新鮮海鮮。成立於1941年的Wegmans也以超貼心的顧客服務以及有趣的裝飾風格,讓消費者印象深刻。

Wegmans選的地點刻意避開住家附近超市賣場,設計出一種類似歐洲露天市場的陳列食物方式,還有披薩店、老式三明治店和餐廳。根據財富雜誌(Fortune Magazine)的排名,Wegmans在2022年「100家最嚮往工作的企業」(100 Best Companies to Work For) 中高居第三名。