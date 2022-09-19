何時購物最划算？不同商品選對一年12個時機點

一年有12個時機點，因為商家幾乎會在各節慶日前推出減價活動促銷，可省下一大把鈔票。取自pexels

何時購物最划算？ 一年有12個時機點，因為商家幾乎會在各節慶日前推出減價活動促銷，理財達人整理如下，「跟著購物達人走」，可省下一大把鈔票。

1月是選購聖誕節未賣完的禮物卡及裝飾品的最佳時機，床單毛巾被單也打折。消費者報導指出，除濕機、運動器材在1月會跳樓大拍賣，有必要新購或換新的讀者，就不用客氣低價購進，不用擔心有人會跳樓。

2月有情人節，也是開始報稅 季節，報稅軟體如Turbo Tax會搶先低價推出，美國冬季即將結束，小型暖爐會殺價賣出，有意買戴森牌Pure Hot and Cool Tower的人，可注意折扣消息，添補這一年四季可用又兼空氣濾清器的好家電。

3月雖然沒有假日讓商店促銷，春季產品大清倉和夏季用品「預售」仍是撿便宜的好時機，吸塵器、空氣濾清器、行李箱、數位相機甚至珠寶，都會有讓你覺得划算的價格購進的機會。

4月以愚人節開月，地毯清洗機、吹葉機、輪胎等打折賣出，不是愚人節噱頭，讓你至少整備好輪胎，可以入夏出遊。

5月有國殤日和母親節 ，各式座墊、床墊和氣墊該換就換，果汁機或榨汁機等小玩意也會大打折扣促銷，注意一下Ninja Mega Kitchen System的廣告。百貨店常在國殤日假期推出衣服折扣，讓你春衣滿櫥。

6月底學期結束，防曬膏、室外用品如腳踏車和露營器具、父親節應景貨如智慧型手錶和工具，都有折扣促銷的機會。

要買大型家電如冰箱和手提電腦、除濕機和野餐用具，都可等7月國慶日假期和亞馬遜大打折的推銷活動，百思買、家庭倉庫（Home Depot）、羅伊商場（Lowe's）通常會推出國慶日大減價，冰箱可以六折價格買到。

8月是「等開學」季，蘋果的電腦和平板產品等上學用具都會減價促銷，後院傢俱更是出清時機，剷雪機也可準備好，免得冬天被雪堆埋住，出不得家門。

拜勞動節之賜，9月是大型家電如洗衣機乾衣機、冷氣機、烤肉爐、大澡盆等打折賣出的時機，10月則是更大型的汽車 甚至房屋買賣的準備搬家時節。廚房裝修也在10月常有好價錢。

11月有黑色星期五和網路星期一，買電視、串流器材、咖啡機、甚至傢俱，都是買進時機。12月買汽車不但減價6％，還有零利率貸款等付款優惠。