去這23個好市多「商業中心」 必須知道的5件事

好市多商業中心在正常營業日的7點就開門。取自Shutterstock

許多民眾喜愛前往好市多 購物，但可能沒聽過「好市多商業中心」(Costco Business Cente)。如果好市多是一部電影，那商業中心就像是續集，它主要是為小商家的需求而設立，提供更多食物、飲料，以及餐廳、便利商店、旅館業者所需要的品項。

全美共有23個好市多商業中心，其中10個位於加州 (柏本克、科默斯、霍桑、安大略、沙加緬度、聖地牙哥、聖荷西、南舊金山、威斯敏斯特) ，東岸僅有1個，位於紐澤西的哈肯薩克，其餘是亞利桑納州鳳凰城、科羅拉多州丹佛、佛羅里達州奧蘭多、喬治亞州門羅、伊利諾州貝德福帕克、明尼蘇達州明尼亞波里斯、那華達州拉斯維加斯、德州達拉斯和史塔福德、猶他州鹽湖城，以及華盛頓州法夫和林伍德。

根據shopfood.com網站報導，如果住家離好市多商業中心不遠，值得你跑一趟；這裡不須另辦會員卡，也未限定商家才能前往。在前往好市多商業中心採購之前，有5件事要先知道：

營業時間

一般的好市多在10點開始營業，早起的人可能會很高興好市多商業中心在正常營業日的7點就開門，不過打烊的時間也提前(周一至周五到下午6點，周六到下午4點)，周日不營業。

好市多商業中心貨品的包裝分量比一般好市多更向上提升了一大級。取自Shutterstock

大份量包裝

好市多的價格雖然比在一般賣場優惠，但包裝也更大。好市多的消費者或許已經習慣了這一點，但商業中心貨品的包裝分量則更向上提升了一大級。

根據一位好市多會員在Reddit分享他在10個月前去過商業中心的經驗，他表示，「5加侖的醬油、巨大的罐裝花生醬、燒烤用的一整隻羊、一大袋切好的洋蔥，還有不要再叫我走進去那凍死人的肉品庫。」

不過，隨著好市多的商品價也不斷調漲，只要能省點錢，相信消費者會願意考慮。

在好市多商業中心的烘焙部門，有超過70%的品項和一般的好市多不一樣。取自Shutterstock

商品選擇

在好市多商業中心的烘焙部門，有超過70%的品項和一般的好市多不一樣。當你走進商業中心，想在貨架上上找到單份包裝的零食和各式各樣的飲料時，另一位會員的經驗是，「這裡有各種口味的墨西哥國民汽水Jarritos，還有個別包裝的Hawaiian茂伊島洋蔥片、Takis玉米片、肉乾等，簡直是零食愛好者的天堂。」

這裡也有大量、各類的冷凍肉品，有些售價比一般好市多便宜，但這或許是因為這裡有賣可選 (select) 和精選 (choice) 等級的肉，而好市多會員通常選購的是上等 (prime) 的肉。商業中心的肉也經常會有即期品的折扣，一位會員便表示，自己剛買了可選的西冷牛肉，每磅才5元。

去好市多商業中心購物或許省錢省時間，但也可能因為便宜而不小心超出了預算。

好市多商業中心有自己的促銷活動，每月有商品輪流折價。取自Shutterstock

折扣優惠

在通膨仍居高不下的今日，每個人都得有些省錢之道，好市多商業中心有自己的促銷活動，例如每月輪流的商品折價，會在消費者結帳時自動扣除；另外會員也另有特別優惠，不論是在店內或線上購物，不妨多比較一下住家附近的好市多和好市多商業中心的價格。

好市多商業中心以小商家為主要客戶，有冷藏櫃、切肉機、攪拌機、油炸鍋和無數的廚房用具。取自Shutterstock

廚房用品

好市多商業中心以小商家為主要客戶，所以自然不會賣家用電器、沙發、衣服、書等商品，反倒是有冷藏櫃、切肉機、攪拌機、油炸鍋和無數的廚房用具。

這裡的廚具大大小小、琳瑯滿目，「鍋具、烤盤、各種顏色的廚師服、抹布、專業的烤箱手套、商用的食物儲存箱…杯碗瓢盆應有盡有，更棒的是，價格都便宜到不行。」一位好市多會員在社群網站 的貼文中如此形容。