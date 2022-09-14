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消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

編譯徐薏茹／即時報導
消費專家推薦好市多的11樣必買冷凍食品。取自Shutterstock
消費專家推薦好市多的11樣必買冷凍食品。取自Shutterstock

冷凍食品料理起來快速便利，能省下不少時間，隨著忙碌的秋季來臨，更是許多家庭冰箱的必備品，理財諮詢網站GOBankingRates整理報導，推薦好市多(Costco)的11樣必買冷凍食品。

1.家樂氏(Kelloggs)Eggo鬆餅

DealNews消費者分析師茱莉．蘭霍德(Julie Ramhold)推薦：「12元左右可以買到一大盒內含72片的鬆餅，平日不想只吃冷冷的麥片，但又沒有時間料理雞蛋、吐司或燕麥粥時，可以用Eggo鬆餅做一頓超快速又簡單的早餐。」

2.Dr. Praeger有機加州素食漢堡

這款素食無麩質(gluten-free)漢堡一盒12入售價約13.11元左右，一片漢堡排約1.09元，蘭霍德表示這種漢堡比速食更健康，還能快速料理，用氣炸鍋烹飪更方便。

3.Garden Lites冷凍菠菜起司蛋白塔

一盒20入的蛋白塔約15.29元，在微波爐加熱45秒即可享用，而且少糖、無麩質、不含堅果、不含麥類甲殼類成分，幾乎適合所有飲食。

4.科克蘭(Kirkland Signature)義式牛肉丸

6磅重袋裝的牛肉丸售價約21.85元，每磅大概3.64元。可簡單用白醬烹調或搭配義大利麵一起享用。

5.Petite Cuisine莫扎瑞拉起司條

起司條五磅約17.48元，是料理方便的美味零嘴。

6.必品閣Bibigo韓式牛肉煎餃／Ling Ling雞肉蔬菜鍋貼

與一般超市相比，在好市多購買4.2磅13元的鍋貼或3磅15.18元的煎餃特別划算。

7.科克蘭千層麵

千層面有綜合(牛肉、義式臘腸)和牛肉兩種口味，3磅重的綜合千層麵售價18.14元、6磅重的牛肉千層麵售價18.46元，份量大適合多人一同享用。

8.Real Good Foods墨西哥雞肉捲

Real Good Foods的墨西哥雞肉捲無麩質、低醣，富含蛋白質，用微波爐加熱五分鐘即可享用。

9.Gary's QuickSteak冷凍牛排

這款薄切的冷凍沙朗牛排是好市多新品，料理時間短，還能搭配各式菜餚。

10.Authentic Motor City Pizza Co.底特律厚披薩

冷凍披薩向來為好市多的熱門商品，Tell Me Best網站產品評論執行長泰勒(Josh Tyler)推薦這款兩入13.99元的底特律式披薩，「這一品牌嘗起來不像一般的冷凍披薩，加熱後，吃起來就像新鮮現做，讓你覺得物超所值，是好市多今年秋季最受歡迎的商品之一。」

11.科克蘭太平洋野生鯕鰍魚魚排

鯕鰍魚魚排適合作為很棒的晚餐主菜，價格低於超市，但品質優良，採用真空包裝，稍微解凍後用平底鍋煎熟，從準備到完成料理只需約15分鐘。

好市多 墨西哥 煎餃

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