亞馬遜購物省錢有方法 退貨倉庫淘「翻新品」

「亞馬遜倉庫」的商品都是顧客買回家後完全沒用或只用過一兩次就退貨的，因此售價會比全新標價更低，是生活中的省錢好幫手。路透

亞馬遜 上看到心動的商品，但卻因為標價太高實在買不下手嗎？其實可以在亞馬遜網站首頁搜索欄(Search)旁邊的下拉選單找到「亞馬遜倉庫」(Amazon Warehouse)，這裡的商品都是顧客買回家後完全沒用或只用過一兩次就退貨的，因此售價會比全新標價更低，是生活中的省錢好幫手。

亞馬遜指出，所有回收的退貨商品都會以滿分為20分的量表進行評分，讓有意購買的顧客能夠盡速掌握這款商品的狀況；同時亞馬遜保證他們並非把東西收回來後直接出售，會進行整理，因此不影響產品性能，同時也會盡可能讓回收的退貨商品外觀盡可能看起來像新的。

亞馬遜針對回收商品分成五個等級，評分最高的是「翻新品」(Renewed)，經過亞馬遜全面檢查測試，且外觀看起來就和新的一樣，翻新品雖然價格比全新便宜，但一樣有售後保障，90天內可換貨或退款；其次是「二手-如新」(Used-Like New)，產品性能與新品一致，但包裝可能有些損壞；第三等是「二手-優良」(Used-Very Good)，此產品已用過數次，但原則上不影響整體使用壽命年限，且包裝已有損壞或重新包裝過。

第四等是「二手-良好」(Used-Good)，產品性能仍正常發揮，但外觀已有磨損，且包裝有更大機率不完整；最後則是「二手-堪用」(Used-Acceptable)，只能說這種產品「還能用」，但別對外觀或包裝抱有太大期待。

此外，亞馬遜為推廣倉庫業務，也會不定期針對不同種類的商品祭出更進一步的優惠；例如現在廣受大眾喜愛的地毯清潔劑「Bissell Little Green Machine」按二手倉庫的訂價再打七折、Cuisinart攪拌機八折、Keurig K-Slim咖啡 機五二折、Black+Decker 20V Max 無線電鑽甚至下殺到四七折；但這些促銷活動隨時可能賣完或結束，太晚上官網不見得還有提供相同優惠。