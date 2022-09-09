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好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎

編譯周芳苑／綜合8日電
秋天將至，好市多(Costco)已推出帶有濃厚季節味的商品。記者楊青／攝影
秋天將至，好市多(Costco)已推出帶有濃厚季節味的商品。記者楊青／攝影

秋季近在眼前，大賣場好市多(Costco)已推出帶有濃厚季節味的商品，貨架上擺滿以南瓜、蘋果等秋季水果為食材的食品，適合過節歡聚時享用，其中12款最受歡迎，可概分為五類。

第一類：以蘋果為食材

Junior's Apple Crumb Cheesecake將蘋果派和芝士蛋糕合而為一，售價15.99美元，8吋、上面鋪麵包屑。

第二類：萬聖節食品

1.白巧克力點心White Chocolate Hot Cocoa Bombs(一包16個，19.99美元)。故意設計成酷似佈滿血絲的眼球，填滿小棉花糖，放到熱牛奶裡巧克力融化，棉花糖自然浮現。

2.萬聖節巧克力屋Chocolate Halloween Houses( 13.69美元)。房屋已事先預製，附有餅乾和一磅糖果、糖霜，可隨意揮灑創意裝點房屋。

3.水果點心Welch's Halloween Fruit Snacks(13.99美元)。每一盒有160袋水果零食，有各種口味及代表萬聖節的南瓜、女巫、鬼魂和鬼屋等形狀。

4.巧克力片Hallow-Boo Bark(8.69美元)。上有椒鹽脆餅、玉米糖、糖屑，還有必備的「眼睛」形狀點綴。

第三類：以南瓜為食材

1.南瓜派Kirkland's Signature Pumpkin Pie(5.99美元)，比去年便宜1美元。

2.南瓜馬芬Kirkland's Signature Pumpkin Streusel Muffins(一打8.99美元)。頂上有一層微脆麵包屑、撒上大量糖粉。

3.黑巧克力糕點JOJO's Dark Chocolate Pumpkin Spice Bites(6.89美元)。採用 70% 黑巧克力，上面撒一層無麩質麥片，不含大豆。

4.南瓜蝴蝶脆餅Pumpkin Spice Pretzels(7.99美元)。由Creative Snack 公司產製，甜中帶鹹。

第四類：雞肉食品

1.烤雞餡餅Kirkland's Signature Chicken Pot Pie(27.79美元)。由烤雞和蔬菜製成。

2.雞肉香腸Amylu Andouille Chicken Sausages。即日起至 9/19 特賣，號稱不含抗生素和防腐劑。

第五類：冰淇淋

紐約知名甜品連鎖店Milk Bar的四品脫裝冰淇淋即日起在東北地區好市多店面銷售， 不久後將進駐洛杉磯店面。有香草派和麥片牛奶兩種口味。

萬聖節 蘋果 好市多

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