關於IKEA 那些你可能不知道的新鮮事

瑞典居家用品業者宜家(IKEA) 幾乎無人不曉，但是一些有趣事實鮮少人知。Getty Images

瑞典 居家用品業者宜家(IKEA) 專門提供壓木家具和經濟實惠的家居用品，幾乎無人不知無人不曉，但是一些有趣事實鮮少人知。

首先是「宜家」店名的含義，並非創辦家族姓名，而是已故創辦人英格瓦·坎普拉(Ingvar Kamprad)想出來的，是四個字的縮寫。前兩個字母 是創辦人名字和姓氏的第一字母，第三字母“E”代表 Elmtaryd，是坎普拉童年生活的農場名稱，最後字母“A”代表Agunnaryd，是農場附近的村莊。

其次是產品系列名稱由來，各式產品往往冠上Ektorp、Rimforsa、Voxnan名稱，全是瑞典語。家具以瑞典城市命名、浴室用品以水域命名。已故創辦人英格瓦·坎普拉發現這種命名系統比採用數字更容易。

第三，美國的宜家商場不是全球最大的。美國人飲料、汽車 、房子都是超大尺寸，但是美國宜家商場卻不是舉世最大；最大宜家商場位於菲律賓首都馬尼拉，面積 7300萬平方呎，甚至有呼叫中心、電子商務中心。

第四，宜家陳列室的真正理由。逛宜家商場感覺像是到某人的家，但這非宜家初衷，而是，人們看到目錄廣告價格那麼低總以為「便宜無好貨」， 因此設立陳列室，讓人們自由觸摸，見識「價廉物美」並非空談。

第五，宜家賣場故意設計成迷宮，目的是讓顧客不由自主逗留久一點。但宜家正針對其些據點採用新格式，讓顧客與環境融為一體。

第六，中國的宜家商場有人打盹。到宜家商場閒逛，坐在沙發上放鬆有時間限制，在中國，有些顧客會在陳列床上和沙發上打盹，宜家基本上不允許這樣做，在中國是順應民情。

第七，宜家肉丸年銷售量10 億多個。肉丸1985年首次亮相，是宜家標誌性主食，葷素皆有，肉丸配上越橘果醬，深受喜愛，每年銷量超過10億。

第八，最受歡迎家具是比利書櫃(Billy Bookcases)，每10 秒售出一個；價格超低，還有客製化設計。

第九，宜家使用全球 1% 木材。宜家絕大多數家具採用木頭，使用全球商用木材1%， 連接起來足以繞地球很多圈。

通膨下，宜家依舊堅守平價策略，但也另有宏偉的未來計劃。