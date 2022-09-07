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沃爾瑪新一季營運調整 這幾件事會影響消費者

編譯徐薏茹／綜合1日電
零售巨擘沃爾瑪(Walmart)將在新一季調整營運方針。Getty Images
零售巨擘沃爾瑪(Walmart)將在新一季調整營運方針。Getty Images

秋季即將到來，零售巨擘沃爾瑪(Walmart)將在新一季調整營運方針，「Eat This, Not That!」情報網整理報導沃爾瑪的六大變動。

增加電動送貨車

沃爾瑪採購大批電動車車商Canoo生產的全電動貨車Lifestyle Delivery Vehicle (LDV)，沃爾瑪同意訂購至少4500輛，之後最多可下單高達1萬輛LDV電動車，Canoo董事長兼執行長艾奎拉(Tony Aquila)強調該台車「高效率、零排放」。

根據電動車資訊網InsideEVs的消息，沃爾瑪目前已經開始在達拉斯沃斯堡(Dallas Fort Worth)地區測試「InHome」生鮮雜貨外送到府服務。

結束與外送平台DoorDash合作

沃爾瑪9月將正式結束與外送平台DoorDash四年的合作關係，DoorDash表示終止合作的原因為「雙方不再互惠互利」。

Business Insider報導，沃爾瑪收購物流公司Delivery Drivers Inc. (DDI)後，正準備擴大外送到府服務。

庫存與銷售

今年6月沃爾瑪執行長董明倫(Doug McMillon)表示該公司正在縮減庫存，因為已經出現倉儲產品過剩的情形；沃爾瑪另外取消數十億元的訂單以平衡庫存，對於消費者來說，實際到店消費的次數可能增加。

會員福利增加

沃爾瑪近期宣布Walmart+會員將可免費使用派拉蒙串流影音服務Paramount+的廣告版Essential Plan，這項福利將於9月起生效。

Walmart+會員月費為12.95元，年費98元，可享有一日免費運送服務。加入Walmart+會員還能累積紅利折抵費用。

PS5補貨

Sony家用遊戲機PlayStation 5(PS5) 2020年上市後頻頻缺貨，PS5迷仍四處尋找貨源，好消息是Walmart+將有機會購買PS5遊戲「地平線西域禁地」禮包(Horizon Forbidden West™ Bundle)現貨。

「先鋒女廚」聯名秋季服裝

沃爾瑪再次和美食烹飪節目「先鋒女廚」(The Pioneer Woman)合作，但這一次不推出廚房用品，而是與節目主持人Ree Drummond聯名推出秋季女性服裝，僅沃爾瑪限定獨賣！

沃爾瑪 電動車 福利

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