好市多挖寶 10個退休人士必買的商品

好市多販賣多種平價商品，退休人士也能在好市多挖到寶。Getty Images

好市多 (Costco)販賣多種平價、大份量的商品，是許多家庭大肆採買生活用品的好去處，理財新聞網站(Money Talks News)介紹，除了一般家庭購物，已退休人士也能在好市多挖到寶，以下專門為退休人士推薦10個好市多必買商品。

處方藥

好市多的藥房不需要辦理會員即可購買商品，但加入會員能夠享有更多額外的好處。沒有健康保險、或是保險未涵蓋某些藥物的的好市多會員可以享有「好市多會員處方藥計畫」(Costco Member Prescription Program)的福利，以更低價的優惠購買藥物。

擁有聯邦醫療保險 (Medicare)的退休人士可到好市多網站瀏覽適合的藥房計畫。

2.眼鏡

好市多販售各種便宜的眼鏡、隱形眼鏡或太陽眼鏡，並且設有光學部門，可在店裡做視力檢查；另外也接受大部分的保險視力計畫，不需會員資格也可找驗光師檢查視力。

3.維他命與補充品

好市多的架上擺滿各種維他命、綜合維他命、營養補充品、草藥補充品等，無論是哪種保健食品都可以用合理的價格在好市多買到。此外，好市多還會定期提供額外折扣。

記住，服用任何新的維他命或補充品前務必向醫師諮詢。

4.助聽器電池

消費者可到設有助聽器中心的據點購買好市多自有品牌科克蘭(Kirkland Signature)的助聽器電池，除了能省下不少錢外，助聽器中心還提供免費的助聽器清潔與檢查服務。

5.輪椅、拐杖、助行器

好市多提供價格實惠的輪椅和助行器，另外還販售醫療警報系統，提供行動不便者更安全的補助。

6.禮品卡

好市多是少數幾個能以較低面值購買禮品卡的通路，通常提供25%甚至更多的折扣。

7.高爾夫球

定期打高爾夫球或在球場快走能夠提升心肺健康，降低心臟病發與中風的風險，退休人士可到好市多逛逛平價的高爾夫球區。

8.床墊

挑選合適的床墊有益於對抗失眠與舒緩身體痠痛，好市多提供多種品牌以及各種類型、尺寸的寢具供顧客挑選。

9.租車 服務

比價網站「好市多旅遊」(Costco Travel)提供低價搜索工具，顧客可到該網站比較各家租車公司的費率，尋找最合理的租車價格。

10.郵輪行程

除了租車，還可透過「好市多旅遊」預定郵輪行程。