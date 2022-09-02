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好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
好市多派人站在出口，檢查每位顧客的結帳收據。Getty Images
好市多派人站在出口，檢查每位顧客的結帳收據。Getty Images

在全世界第三大賣場好市多購物，可以逛上一整天，它在全球擁有1.2億名會員，僅次於沃爾瑪和亞馬遜。事實上，有37%美國民眾在好市多購物，平均每次消費$144、購買9項物品。好市多確實是個日常省錢消費的好地方，連大型家電都買得到。但是結帳後離開之前，總會被攔住查看收據，讓人好奇為什麼好市多要派人站在出口，他們在檢查甚麼？

標準程序

「這是每家店的標準作業程序，在顧客離開前核實購買的收據」，好市多網站如此聲明。「我們重複確認的原因，是確保顧客所購買的商品，都有被收銀員放入購物車內。這是我們精確盤點庫存最有效的方法，也確保我們的會員沒有被額外收取費用。」

好市多不是唯一會檢查客戶收據和購物車內容的大型賣場，山姆俱樂部(Sam’s Club) 也是如此。山姆俱樂部一位代表在聲明中表示，檢查客戶收據是為了「確認所有收據正確無誤，會員購買的商品沒有被多收費」。

庫存管理

這項標準作業其中一項明顯目的在於威嚇順手牽羊的顧客。藉由嚴格管控入口與出口、檢查會員卡與收據，好市多比起其他競爭對手，成功降低庫存損失。

好市多庫存損失僅佔銷售額的0.11-0.12%，其他零售業平均在1-2%。全美零售聯合會 (National Retail Federation) 統計，平均的庫存損失是1.6%，這個數字幾乎是好市多的15倍。在出口攔查收據，讓偷兒難以得逞。

好市多財務長Richard Galanti表示，好市多成功的秘密之一就是讓冒充顧客的竊賊降到最低，當零售業裁減人力以增加利潤時，會導致「假顧客」的增加，因為少了幾雙眼睛去盯著出口。

他們在收據上檢查些甚麼？

檢查收據的目的是減少冒充顧客的竊賊，並確保顧客購買的商品沒有被多收或少收錢，但這些檢查人員如何決定只對購物車瞄上幾眼和聚焦於收據上的甚麼地方？

根據好市多前員工對「商業內幕」( Business Insider) 透露，以下是他們會特別注意的：

．在收據頂端與下方的代碼，這是每天更換，所以可以知道是否是當天的收據。

．收據上最後所有商品的數量，以確定顧客沒有被多算或少算錢。

．高價商品，例如珠寶、電器產品，或是價格超過$300的。

．大包裝物品，例如衛生紙、瓶裝水，它們在收據上有不同記號，最後的檢查包括檢視購物車底部。

過去10年，好市多的業績成長超過三倍，在2021年達到1920億，好市多比起其他零售業者，被竊的金額少了28.5億，收據檢查人員對得起好市多付給他們的薪水。

好市多 零售業 亞馬遜

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