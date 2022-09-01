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零嘴、冷凍食品外 Trader Joe's必買的15件美妝品

編譯徐薏茹／即時報導
連鎖超市Trader Joe's以美味有特色的零嘴和冷凍食品最受歡迎，然而店內的美容保養商品也好逛又好買。Getty Images
連鎖超市Trader Joe's以美味有特色的零嘴和冷凍食品最受歡迎，然而店內的美容保養商品也好逛又好買。Getty Images

平價連鎖超市Trader Joe's最受歡迎的莫過於美味有特色的零嘴和冷凍食品，然而店內的美容保養商品也好逛又好買，MSN網站推薦以下15件Trader Joe's必買美妝品。

蜂蜜芒果刮鬍膏：這款刮鬍膏質地清爽，使用後皮膚不乾澀不黏膩，成分包含蘆薈、維他命E、有機綠茶萃取物。

檸檬草椰子身體護膚油：這款護膚油能讓肌膚保持水潤，內含椰子油、甜杏仁油、荷荷芭油、橄欖油等有助於保濕的成分，適合乾性肌膚或乾燥季節時保養使用。

乳木果油&椰子油髮膜：無論是乾燥或受損髮質都很適合這款髮膜，含有多種保濕油與水果萃取精華， 其中的乳木果油、摩洛哥堅果油能夠讓頭髮更滑順，黑莓與巴西莓萃取物讓您的秀髮散發清新香味，而且不含羥基苯甲酸酯(Paraben)、月桂基硫酸鈉(SLS)、鄰苯二甲酸酯類(phthalates)等有害化學物。

薄荷茶樹洗髮皂：這款洗髮皂由各種精油，以及椰子、橄欖、蓖麻油等皂化油製成，薄荷與茶樹精油的清涼感能使人精神一振，並鎮靜頭皮。

超保濕護手霜：勤洗手、消毒手部已成為日常，優質的護手霜也成為必備品，這款超保濕護手霜含有椰子油、大麻籽油、純乳木果油，對修復肌膚有很好的效果。

乾洗髮：這款乾洗髮只有1.35盎司，體積輕巧便於攜帶，不會造成頭髮褪色，適用各種髮型。

茶樹涼感洗髮精：配方清爽、容易起泡，其中的茶樹、薄荷、尤加利精油成分能刺激頭皮，洗起來乾淨清爽，不含月桂基硫酸鈉(SLS)，適用所有髮質。

茶樹涼感潤髮乳：這款潤髮乳含有洋甘菊、薰衣草精油，具鎮靜效果，效果長久，保持頭髮滋潤而不感到負擔。

SPF 40臉用防曬乳：Trader Joe’s的防曬乳平價好用，內含乳木果油、荷荷芭酯、阿伏苯宗(Avobenzone)。本產品為化學防曬(非礦物防曬)，無香精、不油膩。

清新柑橘沐浴乳：柑橘沐浴乳融合橘子、葡萄柚、檸檬，並加入人蔘萃取物、維他命C，使用後肌膚更明亮水潤。

維他命E複方精油：這款四盎司大小的複方精油輕便小巧，方便攜帶，成分里的大豆油、維他命E、椰子油是乾性肌膚的救星。

視黃醇夜用精華液：這瓶一盎司的精華液含有視黃醇(retinol)、猴麵包樹籽油、玻尿酸鈉、水楊酸；夜晚加入肌膚護理程序時能讓肌膚在隔天早晨恢復活力。

天然潔面片：柔軟的一次性潔面片可以清潔臉上的化妝品、汗水與髒汙，其成分對大部分人無刺激性。

西瓜臉用噴霧：充滿夏日氣息的西瓜噴霧可為肌膚補水、提神，結合西瓜籽油、西瓜萃取物、大豆油、朱槿萃取物，是季節限定商品，要買要快。

杏仁生薑香味燕麥去角質香皂：這款去角質香皂在Trader Joe's暢銷二十年，結合燕麥膠體的去角質特性、杏仁的甜味，以及生薑的清潔效果，讓肌膚煥然一新。

Trader Joe's 大麻 巴西

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