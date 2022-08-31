這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

有些商品在亞馬遜買可能更省錢。Getty Images

在好市多 (Costco)儘管可買到許多大包裝的消費品，但不見得是買任何物品的最佳地點，在亞馬遜 買以下九種物品可能更省錢，或許是更不錯的選擇。

1. 尿布

如果嬰兒尿布的用量很大，在好市多買大包裝尿布會是好主意。但在好市多買可能不如亞馬遜划算，雖然每包尿布的價格可能一樣，但參加亞馬遜的訂購省錢計畫(Subscribe & Save)會節省更多，因為這種訂購方式提供折扣，而且送貨上門，不必每次到好市多都擠在熙熙攘攘的顧客群中。

2. 汽車零件

好市多可買到需要的汽車零件，但人們可能更願意在亞馬遜買火星塞和機油濾芯，以及其他更多零件。如果自己能夠動手換，在亞馬遜買會更省錢，無需花錢在好市多讓機械師更換。

3. 烤雞

好市多將招牌商品烤雞放在商店內的最裡面，因此顧客想買的話就需穿過整個店區，而不能拿了就走。而且每隻烤雞4.99元可能比其他店貴，亞馬遜擁有的Whole Foods超市有更好的雞類產品選擇，可到商店買或是訂購後送貨上門，亞馬遜的Prime會員在Whole Foods超市可享有更多折扣。

4. 熟食類

沙拉或是湯類等包裝食物一旦打開，會在一定期限內變質，因此買大包裝食物有時是好主意，但在過期前不能吃完就是浪費。可考慮在亞馬遜買小包裝食物，有助於減少浪費。

5. 洗滌劑

洗滌劑也有保質期，一旦打開使用，洗滌效力就會遞減，因此大包裝洗滌劑若不能在最佳使用期前用完就會過期，效力降低。可考慮在亞馬遜買小包裝的洗滌劑，通過訂購省錢計畫會節省更多。

6. 漱口水

漱口水的價格在好市多和亞馬遜的差異不大，如兩瓶裝的Listerine漱口水在好市多賣13.99元，亞馬遜是15.98元。但好市多買不到75元的商品如要送貨上門需加運費，而通過亞馬遜的訂購省錢計畫購買會有折扣，最終可能是在亞馬遜買更便宜。

7. 特色食品

好市多適合買大牌零售商和自己Kirkland Signature品牌的大包裝食物，但某種特色品牌的食物則可能缺貨。而亞馬遜則以選擇廣泛聞名，如果想買更多品種的特色食物，亞馬遜的貨品可能更多。

8. 床單

好市多的床單可能有優惠，但選擇品種有限，款式、面料和尺寸可能不適合顧客的需要。而亞馬遜的床單選擇更多，尤其是特殊尺寸以及顏色與印花鮮豔的床單。

如果消費者的家裡有咖啡機，可能會在好市多買很多的盒裝咖啡。與其他產品一樣，使用亞馬遜的訂購省錢計畫買咖啡可節省更多。而且喜歡多口味咖啡的人，在亞馬遜可選擇每個包裝中有多種味道的咖啡，但好市多則沒有。