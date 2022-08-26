好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的任何一處加油站，加油的人永遠需要排隊等候。周靜芝/攝影

多數人在選擇加油站 時，首先考量的都是價格。在好市多 的任何一處加油站，等待加油的人永遠大排長龍，儼然是1970年代石油危機發生時的畫面。但是最便宜的汽油，不一定對你的汽車 引擎最好，美國汽車協會(簡稱AAA) 曾比較了獲得TOP TIER認證的汽油和普通汽油發現，兩者在品質上有很大差異。

Cheapism網站請教了AAA的專家，探討好市多加油站的汽油是否值得消費者花時間等候，以及所謂TOP TIER認證汽油的定義。

甚麼是TOP TIER認證汽油

獲得TOP TIER認證的定義是，汽油品質要能達到黃金標準，根據AAA的一份報告指出，同樣駕駛4000英里，非TOP TIER認證的汽油對引擎產生的沉澱物是TOP TIER汽油的19倍，更奇特的是，使用TOP TIER認證的汽油，還能清潔引擎，為甚麼？

AAA修理部門經理David Bennett表示，汽油符合TOP TIER認證的標準，要具備兩項指標：1. 燃燒時產生較少的沉澱物，2. 在製造過程中避免添加沉澱物。

沉澱物會讓座閥容易故障、引擎發動不起來，如果經常發生，會傷害引擎及其他零組件，在短時間內，積碳也會降低汽油動力、改變燃燒室的緊密度。Bennett解釋說，如果系統不夠緊密，當汽油燃燒時，就無法產生足夠的動力。

AAA 的實驗指出，汽車引擎的進氣閥（intake valve）在運行100小時後，TOP TIER級的汽油（中）只有很少的沉澱物。

TOP TIER汽油如何產生的

2004 年由美國幾家大汽車廠 GM、BMW、Toyota、Honda、VW、Audi聯合認證了符合環保規章的汽油標準，任何汽油品牌都可以申請認證。在通過隨機檢查與實驗室檢驗後，便可取得認證。

好市多加油站是否獲得TOP TIER認證

好市多是全美50個獲得認證的加油站品牌之一，值得駕駛人的信賴，因為它不但便宜還對引擎有好處。

除了汽油中的清潔劑外，好市多加油站在管理上做了一些改善，包括更換燃油濾清器，減少汽油中微粒進入引擎，另外每星期對汙染物進行化學採樣。針對油品的來源，好市多在網站上說明，主要是來自各地區的大煉油廠。

Bennett強調，TOP TIER不是汽油品牌，也跟價錢無關，如果某加油站貼有TOP TIER的認證即代表這個加油站所有等級的汽油都含有TOP TIER認證的清潔劑。