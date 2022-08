購物要想省錢 專家建議先養成這15個習慣

隨著通貨膨脹,家庭購物支出不斷上升,學習如何省下開支,可讓荷包不致大失血。取自pexels

很少有事情可以取代購物的樂趣,即使是享受一頓美味晚餐,也排在後頭。大家都知道隨著通貨膨脹 ,家庭購物支出不斷上升,以一家四口為例,每星期的購物支出平均為$150至$300。如何省下開支,讓荷包不致大失血,又可以讓家人開心,以下是消費專家建議的15種方法。

找到價格便宜的購物場所

新鮮的蔬菜 、優良的肉品、美味健康的點心,這些都不一定要買貴的,努力花點時間搜尋住家附近價格最實惠的超市、賣場,在下次去採購時,帳單上將會有所回報。

建立清單

每個月檢視一次冰箱與儲藏室,看看還有甚麼、那些東西不需要購買?這樣去採購時,便不會衝動買下一個家裡已經有的物品,或是花時間去想還有甚麼是需要買的?

利用網購

網路購物可讓人對價格更有感 (電腦螢幕上會出現不斷累積的金額),也可避免衝動消費。在選購前一樣可以先檢查冰箱與儲藏室,看看需要甚麼,而不是用猜的。有些網站像 Misfits Market,若是每周定期訂購,價格還會更優惠。

看清楚價格

怎樣才算買得划算?不要僅是因為看到旁邊有折扣的標籤,就取代了原本要買的物品。價格雖便宜,但可能份量較小,同樣份量、單價最低的才是物超所值。

買大包裝

不只是對衛生紙而言,如果肉類一次買下一大塊,同樣可省下大把鈔票。但直接向肉品供應商購買時,一次需要買40磅以上的雞胸肉或牛肉。如果家中儲存空間不夠,可與朋友一起團購。

趁打折時囤貨

美國人都喜歡在有折扣時購物,因為確實可以省下一筆錢。等收到超市、賣場打折宣傳信時,再來擬訂採購計畫;某些肉類食品可以多買些,放入冷凍庫儲存。

一周採購一次,可以減少衝動消費、時間和汽油。取自unsplash

一周採購一次

不需要算術也知道,越少去購物,越能夠省下錢。一周採購一次,可以減少衝動消費、時間和汽油,還有時間可以事先好好規劃。

尋找替代品

省錢不是要消除那些可以為你帶來的快樂,而是要聰明購物。每次從賣場回到家,找出收據上價格最貴的那些商品,看看是否能找到其他品牌的替代品?下次採購時,或許可以省下不少錢。

使用折價券

對節儉的消費者來說,最好的朋友便是折價券。收集超市或賣場每周促銷的廣告信,或是留意coupons.com和redplum.com網站的訊息,聰明地使用它們。除非要買的物品快過期,否則可以等到有折價券時省更多。

成為忠實顧客

生活或許需要多樣化,但不是省錢之道。鎖定一家超市或賣場,享受商家推出的獎勵忠實顧客計畫,累計紅利、了解促銷內容,換取免費或減價商品。

準備快節奏的音樂

購物時不妨自備快節奏的音樂,以取代賣場內那些輕柔和緩的音樂。「洗腦:那些企業用來操控顧客大腦、促進消費的技巧」(Brandwashed: Tricks Companies Use to Manipulate Our Minds and Persuade Us to Buy)一書作者Martin Lindstrom發現,商場內的音樂通常會讓消費者放慢節奏、引導他們買更多。

和收銀員說再見

選擇自助結帳櫃台,不只節省排隊等候時間,也少了接觸那些放在收銀台附近、等著最後誘惑你的零食。IHL Consulting Group的一項研究發現,自助結帳減少女性32%、男性17%的衝動購物。你會更注意買了那些物品,也有機會可以放棄那些一時衝動放入購物車的商品。

注意標示每磅或每公克的標籤,比較不同品牌和它們標示的重量。取自pexels

注意重量

通常標籤上的價格是固定的,但注意那些標示每磅或每公克的標籤,比較不同品牌和它們標示的重量,找到最佳選擇。

先吃飽再購物

你可能聽過一句話「別在肚子餓的時候去購物」,研究顯示,此時你會買下比你所需要更多的東西,特別是應該少碰的高卡路里點心。

利用現有的食材

不必對食譜 上條列的食材照單全收,尤其是那些昂貴的,有時發揮一點創意也不錯。作菜之前,先看看家裡有哪些現成的材料,可以減少丟棄浪費,以及必須再添購的食材。