我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

購物要想省錢 專家建議先養成這15個習慣

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

購物要想省錢 專家建議先養成這15個習慣

世界新聞網 / 周靜芝即時報導
隨著通貨膨脹，家庭購物支出不斷上升，學習如何省下開支，可讓荷包不致大失血。取自pexels
隨著通貨膨脹，家庭購物支出不斷上升，學習如何省下開支，可讓荷包不致大失血。取自pexels

很少有事情可以取代購物的樂趣，即使是享受一頓美味晚餐，也排在後頭。大家都知道隨著通貨膨脹，家庭購物支出不斷上升，以一家四口為例，每星期的購物支出平均為$150至$300。如何省下開支，讓荷包不致大失血，又可以讓家人開心，以下是消費專家建議的15種方法。

找到價格便宜的購物場所

新鮮的蔬菜、優良的肉品、美味健康的點心，這些都不一定要買貴的，努力花點時間搜尋住家附近價格最實惠的超市、賣場，在下次去採購時，帳單上將會有所回報。

建立清單

每個月檢視一次冰箱與儲藏室，看看還有甚麼、那些東西不需要購買？這樣去採購時，便不會衝動買下一個家裡已經有的物品，或是花時間去想還有甚麼是需要買的？

利用網購

網路購物可讓人對價格更有感 (電腦螢幕上會出現不斷累積的金額)，也可避免衝動消費。在選購前一樣可以先檢查冰箱與儲藏室，看看需要甚麼，而不是用猜的。有些網站像 Misfits Market，若是每周定期訂購，價格還會更優惠。

看清楚價格

怎樣才算買得划算？不要僅是因為看到旁邊有折扣的標籤，就取代了原本要買的物品。價格雖便宜，但可能份量較小，同樣份量、單價最低的才是物超所值。

買大包裝

不只是對衛生紙而言，如果肉類一次買下一大塊，同樣可省下大把鈔票。但直接向肉品供應商購買時，一次需要買40磅以上的雞胸肉或牛肉。如果家中儲存空間不夠，可與朋友一起團購。

趁打折時囤貨

美國人都喜歡在有折扣時購物，因為確實可以省下一筆錢。等收到超市、賣場打折宣傳信時，再來擬訂採購計畫；某些肉類食品可以多買些，放入冷凍庫儲存。

一周採購一次，可以減少衝動消費、時間和汽油。取自unsplash
一周採購一次，可以減少衝動消費、時間和汽油。取自unsplash

一周採購一次

不需要算術也知道，越少去購物，越能夠省下錢。一周採購一次，可以減少衝動消費、時間和汽油，還有時間可以事先好好規劃。

尋找替代品

省錢不是要消除那些可以為你帶來的快樂，而是要聰明購物。每次從賣場回到家，找出收據上價格最貴的那些商品，看看是否能找到其他品牌的替代品？下次採購時，或許可以省下不少錢。

使用折價券

對節儉的消費者來說，最好的朋友便是折價券。收集超市或賣場每周促銷的廣告信，或是留意coupons.com和redplum.com網站的訊息，聰明地使用它們。除非要買的物品快過期，否則可以等到有折價券時省更多。

成為忠實顧客

生活或許需要多樣化，但不是省錢之道。鎖定一家超市或賣場，享受商家推出的獎勵忠實顧客計畫，累計紅利、了解促銷內容，換取免費或減價商品。

準備快節奏的音樂

購物時不妨自備快節奏的音樂，以取代賣場內那些輕柔和緩的音樂。「洗腦：那些企業用來操控顧客大腦、促進消費的技巧」(Brandwashed: Tricks Companies Use to Manipulate Our Minds and Persuade Us to Buy)一書作者Martin Lindstrom發現，商場內的音樂通常會讓消費者放慢節奏、引導他們買更多。

和收銀員說再見

選擇自助結帳櫃台，不只節省排隊等候時間，也少了接觸那些放在收銀台附近、等著最後誘惑你的零食。IHL Consulting Group的一項研究發現，自助結帳減少女性32%、男性17%的衝動購物。你會更注意買了那些物品，也有機會可以放棄那些一時衝動放入購物車的商品。

注意標示每磅或每公克的標籤，比較不同品牌和它們標示的重量。取自pexels
注意標示每磅或每公克的標籤，比較不同品牌和它們標示的重量。取自pexels

注意重量

通常標籤上的價格是固定的，但注意那些標示每磅或每公克的標籤，比較不同品牌和它們標示的重量，找到最佳選擇。

先吃飽再購物

你可能聽過一句話「別在肚子餓的時候去購物」，研究顯示，此時你會買下比你所需要更多的東西，特別是應該少碰的高卡路里點心。

利用現有的食材

不必對食譜上條列的食材照單全收，尤其是那些昂貴的，有時發揮一點創意也不錯。作菜之前，先看看家裡有哪些現成的材料，可以減少丟棄浪費，以及必須再添購的食材。

食譜 通貨膨脹 蔬菜

上一則

租車常遇陷阱 頭號地雷一定要避開

下一則

水果剛買回家就長霉？試試這個清洗方法

延伸閱讀

民眾不斷搬離 舊金山學區還要花1億元蓋新學校

民眾不斷搬離 舊金山學區還要花1億元蓋新學校
時隔兩年 中放寬留學、商務入境 專家：不代表防控放鬆

時隔兩年 中放寬留學、商務入境 專家：不代表防控放鬆
減學貸轉嫁納稅人埋單 專家：每人平均多繳2000元

減學貸轉嫁納稅人埋單 專家：每人平均多繳2000元
河南揪「水中殺手」 抽乾數十萬立方湖水抓「怪魚」

河南揪「水中殺手」 抽乾數十萬立方湖水抓「怪魚」
烏戰滿半年…專家：結果難測 西方尚未戰爭疲勞

烏戰滿半年…專家：結果難測 西方尚未戰爭疲勞
冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

熱門新聞

好市多 (Costco)應有盡有，是許多人喜愛購物的地方。周靜芝/攝影

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

2022-08-17 10:32
好市多開發許多自有品牌科克蘭 (Kirkland) 商品，受到消費者喜愛。Getty Images

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

2022-08-23 10:39
領取社安金也可以同時拿糧食券，只要收入沒有超過農業部訂定的上限即可。Getty Images

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

2022-08-19 10:08
冰河國家公園。取自National Park Service網站

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

2022-08-18 10:05
專家建議洗衣服時絕對不要做的5件事。Getty Images

消費者報告：這5件事 洗衣專家從來不做

2022-08-21 13:45
FSIS建議民眾不要食用被汙染的牛肉。(示意圖，取自pexels)

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

2022-08-24 10:28

超人氣

更多 >
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？
中國自8/31起 對出入境人員取消核酸檢測等申報要求

中國自8/31起 對出入境人員取消核酸檢測等申報要求
送信遭5隻瘋狗攻擊 佛州女郵差渾身血 送醫不治

送信遭5隻瘋狗攻擊 佛州女郵差渾身血 送醫不治
紐約市為中低收入房主提供房產稅退稅

紐約市為中低收入房主提供房產稅退稅