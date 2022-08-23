好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多開發許多自有品牌科克蘭 (Kirkland) 商品，受到消費者喜愛。Getty Images

在全球擁有828分店的好市多 ，會員數達到1億1千3百萬人，大家喜愛好市多的理由不外貨品齊全、物美價廉。而年費60美元的金星會員卡，從牛奶到床墊、從狗食到鑽石，還可享有更多優惠。

好市多琳瑯滿目的商品中，最受消費者喜愛與信賴的，非好市多自有品牌科克蘭 (Kirkland) 莫屬。總部位於華盛頓州的好市多強調，自創科克蘭是為了追求更好的品質，如今掛上科克蘭品牌的商品，從食物到家用品、旅行箱、服飾，一應俱全。

但好市多自家商品最有魅力的地方在哪裡？甚麼是它們可以讓客戶黏住的原因？從以下這10種商品的製造過程與價格競爭力，可以一窺其中鮮為外界所知的秘密。

堅果

好市多的會員對堅果有高度狂熱，促使好市多開發這項自家商品。根據好市多的刊物報導，對心臟有好處的科克蘭混和裝堅果，杏仁、開心果與核桃是來自加州的聖華金山谷 (San Joaquin Valley)，另外從土耳其進口最好的榛果，再將它們混合。

科克蘭混合裝堅果的售價更是有名的便宜，2.5磅裝售價$17.49，亞馬遜Whole Foods賣的365 Everyday堅果16盎司售價$8.99，便宜了$4.985。

蛋糕

2020年中，好市多過去十分受歡迎的蛋糕，因疫情 而受到重創。在好市多把售價訂在$20以下後，誰還要買$48的蛋糕？如今消費者再度回頭，有趣的是，這類平盤蛋糕半份的重量竟超過9磅重。

酒類

在美國部分州，不是好市多會員也可以在那裡買到酒，這讓許多人可以用更低價格買到品質更佳的酒。令人好奇的是，這些酒在哪裡生產，一直是個謎。美食 旅遊網站Thrillist曾在2021年2月報導，他們試圖找出這個答案，但專家在比較了科克蘭品牌酒與其它知名酒廠產品後，仍無法確實地說出這些的製造者。

例如科克蘭其中一款在加拿大釀造的威士忌，專家推估應該是來自知名的Crown Royal酒廠。但售價上的差別是，1.75公升的科克蘭賣$18.99，而750毫升的Crown Royal在不同零售店至少要賣$26.5。

披薩

如果好市多開披薩連鎖店，應該可輕易躋身全美前20名的銷售排行榜。8吋大、不到$10的披薩，味道並不差。好市多成功地控制披薩的價格，接下來的挑戰就是要讓口味維持不變。

根據線上美食雜誌Kitchn報導，好市多的披薩在機器做出麵皮後，先由機器人撒上醬汁，進烤爐前再由人工撒上莫札瑞拉起士 (mozzarella cheese) 和普羅沃洛內起士 ( provolone cheese)，而僅需6分鐘便可以烤出香噴噴、熱騰騰的披薩。

好市多的橄欖油擁有一群死忠的消費者。周靜芝/攝影

橄欖油

好市多的橄欖油有一群死忠的粉絲，根據Netflix美食節目主持人 Samin Nosrat在接受西雅圖時報訪問時表示，科克蘭有機初榨的橄欖油是她每天必用的食用油，「它真的很棒！」

而且這款科克蘭橄欖油價位並不算高，2公升裝 (約67盎司) 售價$13.49，在Trader Joe’s同樣等級的橄欖油16.9盎司裝賣$7.99，貴了約$18。

衛生紙

在疫情嚴重襲擊美國之前，有關好市多的照片，不時可以看到消費者瘋搶價格實在、品質優良的科克蘭衛生紙。2021年2月紐約時報一篇報導分析，對科克蘭衛生紙不論在柔軟度、拉力和清潔度上都給予高度評價；同年9月，好市多宣布為維持供應量，每個人限購限量衛生紙。

輪胎

好市多提供數款不同的汽車輪胎，根據讀者文摘分析，好市多的輪胎訂價有著不為人知的祕密，好市多會在每個月輪流打折，消費者通常願意等幾個月，直到有優惠時才更換輪胎。好市多網站上也經常推出4個輪胎組合的優惠價，另一項好處是在好市多買輪胎，可以免費更換電池與調整輪胎。市面上更換電池人工費至少$15元，調整輪胎則至少要$35，而專家建議汽車輪胎應該每6000至8000英里調整一次。

好市多每隻僅$4.99的烤雞，讓許多顧客無法抗拒。周靜芝/攝影

烤雞

大家都知道，好市多許多顧客無法抗拒每隻僅$4.99烤雞的誘惑。根據讀者文摘報導，2020年好市多在全世界賣出1億隻烤雞，即使不敷成本，每年損失達4千萬美元，也不輕言漲價，因為顧客會因烤雞而上門消費。很多人可能有這樣的經驗，買了$5的便宜烤雞，但順便也花了$100購買其他商品。

禮卡

花40元可以值50元？會員在好市多網站可以用$39.99買到一張Cinemark價值$50的禮卡，在這家連鎖戲院使用。好市多另有其他優惠禮卡，例如以$37.99和$39.99，同樣可以在Jiffy Lube和運動品連鎖店Fanatics購買$50等值商品。

售後服務

消費者有眾多選擇可以在線上購買電腦、相機、家用電影院或電視等商品，但有個值得在好市多消費的理由是，免費的售後服務。好市多家電產品售後部門每周七天、在美東時間早上5點到晚上10點提供服務，回答顧客任何疑難雜症，雖然該部門不是商品，但光憑這一貼心服務，就足以讓客戶願意上門。