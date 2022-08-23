我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芬蘭總理藥檢陰性 全球女性紛上傳熱舞片聲援

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
好市多開發許多自有品牌科克蘭 (Kirkland) 商品，受到消費者喜愛。Getty Images
好市多開發許多自有品牌科克蘭 (Kirkland) 商品，受到消費者喜愛。Getty Images

在全球擁有828分店的好市多，會員數達到1億1千3百萬人，大家喜愛好市多的理由不外貨品齊全、物美價廉。而年費60美元的金星會員卡，從牛奶到床墊、從狗食到鑽石，還可享有更多優惠。

好市多琳瑯滿目的商品中，最受消費者喜愛與信賴的，非好市多自有品牌科克蘭 (Kirkland) 莫屬。總部位於華盛頓州的好市多強調，自創科克蘭是為了追求更好的品質，如今掛上科克蘭品牌的商品，從食物到家用品、旅行箱、服飾，一應俱全。

但好市多自家商品最有魅力的地方在哪裡？甚麼是它們可以讓客戶黏住的原因？從以下這10種商品的製造過程與價格競爭力，可以一窺其中鮮為外界所知的秘密。

堅果

好市多的會員對堅果有高度狂熱，促使好市多開發這項自家商品。根據好市多的刊物報導，對心臟有好處的科克蘭混和裝堅果，杏仁、開心果與核桃是來自加州的聖華金山谷 (San Joaquin Valley)，另外從土耳其進口最好的榛果，再將它們混合。

科克蘭混合裝堅果的售價更是有名的便宜，2.5磅裝售價$17.49，亞馬遜Whole Foods賣的365 Everyday堅果16盎司售價$8.99，便宜了$4.985。

蛋糕

2020年中，好市多過去十分受歡迎的蛋糕，因疫情而受到重創。在好市多把售價訂在$20以下後，誰還要買$48的蛋糕？如今消費者再度回頭，有趣的是，這類平盤蛋糕半份的重量竟超過9磅重。

酒類

在美國部分州，不是好市多會員也可以在那裡買到酒，這讓許多人可以用更低價格買到品質更佳的酒。令人好奇的是，這些酒在哪裡生產，一直是個謎。美食旅遊網站Thrillist曾在2021年2月報導，他們試圖找出這個答案，但專家在比較了科克蘭品牌酒與其它知名酒廠產品後，仍無法確實地說出這些的製造者。

例如科克蘭其中一款在加拿大釀造的威士忌，專家推估應該是來自知名的Crown Royal酒廠。但售價上的差別是，1.75公升的科克蘭賣$18.99，而750毫升的Crown Royal在不同零售店至少要賣$26.5。

披薩

如果好市多開披薩連鎖店，應該可輕易躋身全美前20名的銷售排行榜。8吋大、不到$10的披薩，味道並不差。好市多成功地控制披薩的價格，接下來的挑戰就是要讓口味維持不變。

根據線上美食雜誌Kitchn報導，好市多的披薩在機器做出麵皮後，先由機器人撒上醬汁，進烤爐前再由人工撒上莫札瑞拉起士 (mozzarella cheese) 和普羅沃洛內起士 ( provolone cheese)，而僅需6分鐘便可以烤出香噴噴、熱騰騰的披薩。

好市多的橄欖油擁有一群死忠的消費者。周靜芝/攝影
好市多的橄欖油擁有一群死忠的消費者。周靜芝/攝影

橄欖油

好市多的橄欖油有一群死忠的粉絲，根據Netflix美食節目主持人 Samin Nosrat在接受西雅圖時報訪問時表示，科克蘭有機初榨的橄欖油是她每天必用的食用油，「它真的很棒！」

而且這款科克蘭橄欖油價位並不算高，2公升裝 (約67盎司) 售價$13.49，在Trader Joe’s同樣等級的橄欖油16.9盎司裝賣$7.99，貴了約$18。

衛生紙

在疫情嚴重襲擊美國之前，有關好市多的照片，不時可以看到消費者瘋搶價格實在、品質優良的科克蘭衛生紙。2021年2月紐約時報一篇報導分析，對科克蘭衛生紙不論在柔軟度、拉力和清潔度上都給予高度評價；同年9月，好市多宣布為維持供應量，每個人限購限量衛生紙。

輪胎

好市多提供數款不同的汽車輪胎，根據讀者文摘分析，好市多的輪胎訂價有著不為人知的祕密，好市多會在每個月輪流打折，消費者通常願意等幾個月，直到有優惠時才更換輪胎。好市多網站上也經常推出4個輪胎組合的優惠價，另一項好處是在好市多買輪胎，可以免費更換電池與調整輪胎。市面上更換電池人工費至少$15元，調整輪胎則至少要$35，而專家建議汽車輪胎應該每6000至8000英里調整一次。

好市多每隻僅$4.99的烤雞，讓許多顧客無法抗拒。周靜芝/攝影
好市多每隻僅$4.99的烤雞，讓許多顧客無法抗拒。周靜芝/攝影

烤雞

大家都知道，好市多許多顧客無法抗拒每隻僅$4.99烤雞的誘惑。根據讀者文摘報導，2020年好市多在全世界賣出1億隻烤雞，即使不敷成本，每年損失達4千萬美元，也不輕言漲價，因為顧客會因烤雞而上門消費。很多人可能有這樣的經驗，買了$5的便宜烤雞，但順便也花了$100購買其他商品。

禮卡

花40元可以值50元？會員在好市多網站可以用$39.99買到一張Cinemark價值$50的禮卡，在這家連鎖戲院使用。好市多另有其他優惠禮卡，例如以$37.99和$39.99，同樣可以在Jiffy Lube和運動品連鎖店Fanatics購買$50等值商品。

售後服務

消費者有眾多選擇可以在線上購買電腦、相機、家用電影院或電視等商品，但有個值得在好市多消費的理由是，免費的售後服務。好市多家電產品售後部門每周七天、在美東時間早上5點到晚上10點提供服務，回答顧客任何疑難雜症，雖然該部門不是商品，但光憑這一貼心服務，就足以讓客戶願意上門。

好市多提供家電良好的售後服務。Getty Images
好市多提供家電良好的售後服務。Getty Images

好市多 美食 疫情

上一則

3個理由 提醒你或許該換個絲質枕頭套了

下一則

「生活教主」瑪莎史都華時尚餐廳 拉斯維加斯開業

延伸閱讀

評測好市多50元帝王蟹腿 值得買嗎？

評測好市多50元帝王蟹腿 值得買嗎？
逛好市多聽聲音秒買「這1物」 網友：鄰居恐氣瘋

逛好市多聽聲音秒買「這1物」 網友：鄰居恐氣瘋
力抗通膨 好市多要做10項改變…烤雞要漲價了嗎？

力抗通膨 好市多要做10項改變…烤雞要漲價了嗎？
好市多烤雞內驚見1條橡皮筋 內行人解惑：美味的關鍵

好市多烤雞內驚見1條橡皮筋 內行人解惑：美味的關鍵
好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID
好市多新甜點「草莓巧克力」惹議 網酸：發明者是天才

好市多新甜點「草莓巧克力」惹議 網酸：發明者是天才

熱門新聞

好市多 (Costco)應有盡有，是許多人喜愛購物的地方。周靜芝/攝影

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

2022-08-17 10:32
目標百貨有部分商品售價比好市多、沃爾瑪便宜。Getty Images

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

2022-08-15 10:39
領取社安金也可以同時拿糧食券，只要收入沒有超過農業部訂定的上限即可。Getty Images

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

2022-08-19 10:08
靠社會安全保險金過退休生活的人會發現，從2000年到2022年3月，政府每月寄給你的支票，購買力下降了40%。Getty Images

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

2022-08-16 10:45
冰河國家公園。取自National Park Service網站

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

2022-08-18 10:05
專家建議洗衣服時絕對不要做的5件事。Getty Images

消費者報告：這5件事 洗衣專家從來不做

2022-08-21 13:45

超人氣

更多 >
北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺
幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局

幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局
55歲「最美周芷若」短髮曝光 不理批評吐心聲

55歲「最美周芷若」短髮曝光 不理批評吐心聲
父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號

父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號
屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命

屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命