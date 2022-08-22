廚房鍋具大大小小難收納？這款收納架網友都說讚

亞馬遜網站銷售的「Mudeela鍋具收納架」廣受網友好評。取自Amazon.com

如何收納各式大小不一的鍋子是許多家庭的煩惱，MSN料理專網Taste of Home介紹一款在亞馬遜 (Amazon )網站大獲好評的「Mudeela鍋具收納架」，其評價等級超過11000，廣受網友喜愛；這款收納神器有三種組裝方式，能為消費者省下大量空間，以下介紹這款亞馬遜暢銷產品的詳細資訊。

產品介紹

「Mudeela鍋具收納架」是八層的可調整式支架，可收納鍋子、平底鍋、鍋蓋、烤盤、砧板等廚具，根據放置空間可調整成三種不同結構，並依鍋具大小調節每層的距離，組裝不需要螺絲釘即可輕鬆完成，架子體積小巧、不占空間。

產品特點

重量3.2磅／黑鐵礦製造／可安裝於櫥櫃下方／止滑矽酮Ｍ型分隔架／可調整為三種尺寸

使用方法

組裝收納架前得先測量櫥櫃空間，再決定要挑選哪一種組合方式，三種組合模式分別為：(1)與地面平行放置(2)直立後置物架水平懸空於一側(3)直立後置物架水平懸空於兩側。第三種方法可一次收納多個廚具，但占據的空間較大，裝好架子後拿出鍋具測量，調整適合的間距即完成組裝。

亞馬遜用戶佳評如潮

一名買家給予五顆星評價，評論寫到：「我們有一個用來存放鍋子、平底鍋的大櫥櫃，但裡面沒有任何置物架或抽屜，浪費掉很多空間，讓我所有的鍋子、煎鍋堆在一起像疊疊樂，簡直是一團亂！這個收納架是完美的解決方案。」

另一名買家評論寫到：「收納架可以調整應該是你需要的唯一賣點，測量好要安裝的空間大小後要組裝起來相當容易，架子牢固不會傾斜，可以整齊收納讓所有東西更容易取用，價格合理而且不需要使用工具。」

一名買家提到產品的多功能特點，「對於這個價位來說很棒。現在我更喜歡把平底鍋放在一起，有了收納架非常方便，可以快速拿取煎鍋，輕鬆把盤子收好，不需要每次歸位時都得重新堆放。」

另外有買家提到收納架若要置放鑄鐵鍋還不夠穩固，因此建議僅用來收納非鑄鐵鍋。

購買通路

現在可至亞馬遜網站或到大賣場沃爾瑪 (Walmart)購買，價格會隨情況變動，亞馬遜通常較便宜。