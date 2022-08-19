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梅西百貨勞動節特賣即將來臨 哪些商品值得入手

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
梅西百貨一年一度的勞動節特賣即將來臨。Getty Images
梅西百貨一年一度的勞動節特賣即將來臨。Getty Images

梅西百貨(Macy's)不僅販售的商品種類齊全，價格還相當實惠，許多美國知名品牌都可以在這裡找得到，例如Coach、Michael Kors、Nike、Adidas、Kate Spade、Tommy Hilfiger、Levi's、Cole Haan等。梅西百貨一年一度的勞動節特賣即將來臨，可以先到官網瀏覽一下商品，等時間到了再出手。 

雖然現在還不確定哪些商品的折扣幅度，消費專家建議，民眾可以在勞動節假期的前一周仔細瀏覽所有商品，掃一遍家中從衣櫃到廚房可以升級的物件，特別是單價較高的家具，優惠的金額更是可觀，相信可以省下一大筆錢。

梅西百貨最受歡迎的換季特賣，家具與地毯最低折扣可到35折，甚至床單組也能淘到25折的。一些商品在折扣之外，還有10%、15%和20%的額外優惠。消費金額超過25元可以免運費，超過50元就有機會獲得「star money」紅利。

即使勞動節特賣還沒到，梅西百貨廚房、居家商品也會不定期有打折優惠，有些甚至不到一半的價格就可以買到。以下是Taste of Home網站推薦的幾項商品：

瑪莎史都華嚴選的鑄鐵鍋。取自梅西百貨網站
瑪莎史都華嚴選的鑄鐵鍋。取自梅西百貨網站

瑪莎史都華嚴選的鑄鐵鍋：這款鍋燉肉、煲湯都適宜，外型美觀、顏色從經典白到櫻桃紅共有8種可供挑選，目前的折扣接近半價。

Pyrex食物儲存盒組。取自梅西百貨網站
Pyrex食物儲存盒組。取自梅西百貨網站

Pyrex食物儲存盒組：對自己好一些，使用品質優良的玻璃食物儲存盒，這款22件的組合，可以裝沙拉、水果、蔬菜和煮熟的肉和醬汁，玻璃製的盒子也可直接加熱。現在打69折。 

電子氣炸鍋。取自梅西百貨網站
電子氣炸鍋。取自梅西百貨網站

電子氣炸鍋：如果正想要買氣炸鍋，這款廚師推薦的商品可以考慮，購買時輸入「HOME」優惠碼，可以享有10%的折扣。大容量的空間，適合加熱食物、炸薯條、做肉桂捲。 

T-FAL不沾鍋組。取自梅西百貨網站
T-FAL不沾鍋組。取自梅西百貨網站

T-FAL不沾鍋組：T-FAL生產的這款鍋組為8吋與10吋，有三種顏色可選，可放入洗碗機洗滌。可留意勞動節特賣時的價格。

瑪莎史都華嚴選的烘焙6件組。取自梅西百貨網站
瑪莎史都華嚴選的烘焙6件組。取自梅西百貨網站

瑪莎史都華嚴選的烘焙6件組：這6款大小不一的容器可以讓烘焙材料保持乾燥，並維持空間整潔。目前折扣為69折，可以注意勞動節特賣是否有更多優惠。 

梅西百貨 勞動節 Macy's

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