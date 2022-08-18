沃爾瑪大甩賣 這幾款氣炸鍋可以下手了

Aukey Home 3.5 Quart Air Fryer。取自Walmart網站

如果家裡廚房還少個氣炸鍋，沃爾瑪 (Walmart) 的三款氣炸鍋現在正好可以撿便宜。許多人都知道這款「廚房神器」的好處，可以使用一點油、甚至不用油，便可以炸出香酥可口的食物，讓家人吃得更健康。

市面上的氣炸鍋種類很多，從最基本的到配備各種功能，不論是要買哪一款，能省點錢也是好事。另外，也可以看看沃爾瑪的其他廚房用具Ninja Foodi、KitchenAid和Instant Pot 系列商品是否有優惠。

根據Digital Trends網站整理出沃爾瑪三款最超值的氣炸鍋，Aukey Home 3.5 Quart Air Fryer減價後$55，省下$42；Aicook 11 Quart Air Fryer原價$200，折扣後$96，省下$104；Pot Vortex Plus原價$130，折扣後$99，省下$31。目前無法得知沃爾瑪這項特惠活動將進行多久、存貨量有多少，有需要的民眾最好動作要快。以下為沃爾瑪三款大拍賣 的氣炸鍋：

Aukey Home 3.5 Quart Air Fryer 原價$96.99，現在賣$54.99

Aicook 11 Quart Air Fryer Oven 原價$199.99，現在賣$95.99

Aicook 11 Quart Air Fryer Oven。取自Walmart網站

Instant Pot Vortex Plus 原價$129.99，現在賣$99