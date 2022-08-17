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好市多好逛好買…但這10種食物 專家勸你少碰

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好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

世界新聞網 周靜芝 / 綜合報導
好市多 (Costco)應有盡有，是許多人喜愛購物的地方。周靜芝/攝影
好市多 (Costco)應有盡有，是許多人喜愛購物的地方。周靜芝/攝影

沒有人不喜歡好市多 (Costco)，那裡應有盡有，有讓你吃得健康的雞胸肉和大包裝的堅果，當然也有些貨架上的食物吃了不是那麼健康。在好市多購買大包裝食物的確可以省些錢、而且可以吃得更建康；但好市多也有些美味、但有礙健康的食物，例如烘焙食品。

每個人都可以有自己對食物的喜好，儘管去享受它們帶來的樂趣。但如果你正實行某項健康計畫，也正想前往好市多購物，那麼以下這些食物還是少碰為妙。

1. 肉桂捲

「這款肉桂捲(Cinnamon Pull-Apart Roll)最大的問題是，份量太大，而且不能零買」，任職健康研究機構RDN的麗莎楊 (Lisa R. Young) 博士這麼說。「一次得買12個，等於鼓勵消費者多吃，而且又是高糖、高脂肪、高熱量，最好是兩個人分享一個」。

2. 馬芬

這是另一款可以掰開和朋友家人分享的食物，楊博士說，這款馬芬(Muffins)大到相當於吃下4-6片麵包，而且一個的卡洛里高達500卡，超出一般人的想像。

3. 科克蘭雞捲

「雞肉最好是自己烘烤」，楊博士表示，「加工肉類特別不健康，而且和癌症等長期疾病有關，它們經過特殊加工，不像自家烹煮的那麼健康。」楊博士進一步解釋說，「這款冷凍雞肉捲(Kirkland Signature Chicken Bakes)，飽含來自各種起士的脂肪，熱量過高又過鹹。」

4. 營養穀物能量棒

「別被這款能量棒(Nutri Grain Bars)給騙了！」楊博士說，「它不像人們所想的那麼健康，加上大包裝容易讓人吃得過量。這款能量棒纖維含量不高，而每根的含糖量卻有3茶匙。」

5. 煮熟的起士通心粉

這款煮熟的起士通心粉(Pre-Made Skillet Mac and Cheese)實在很方便！和傳統的起士通心粉一樣，這道菜含有兩種不利心血管健康的成分：飽和脂肪與鈉。RDN的研究員米亞辛 (Mia Syn) 說，「最好把它的成分牢牢記住，這點非常重要，雖然起士同時也含有有價值的營養，例如蛋白質、鈣、維生素D和卵磷脂。」

6. 小吃部賣的熱狗

這款熱狗(The Food Court Hotdog)儘管吃起來確實不錯，也夠便宜，但偶爾吃吃就好。米亞辛說，「雖然好市多招牌熱狗廣受歡迎，但因為熱狗是加工肉類，含過量的飽和脂肪和鈉，偶爾在特殊的場合吃吃就好。」

7. 巧克力洋芋片

「和一般洋芋片不一樣的是，這款巧克力洋芋片(Chocolate Covered Potato Chips)雖然稍微小些，但加上巧克力，讓它的卡洛里、脂肪和糖都偏高」米亞辛說，「和傳統洋芋片一樣，這款零食很容易一片接一片放入口中，所以最好把它的成份與糖、飽和脂肪的用量記在腦子裡。」

8. 科克蘭冷凍義式臘腸披薩

這款冷凍義式臘腸披薩(Kirkland Frozen Pepperoni Pizza)既鹹又容易讓人發胖，因為是薄皮，所以每個人約可吃下四分之一多。建議一次只吃八分之一，最好搭配沙拉或蔬菜一起食用。

9. 冷凍威靈頓牛肉

「若要吃得健康，這道牛肉料理就不該出現在購物清單上，「冷凍威靈頓牛肉(Frozen Beef Wellington)也含有高量的飽和脂肪和鈉」，吉南．巴納 (Jinan Banna) 博士說，「這兩種成分都是需要適度節制，以免增加罹患心血管疾病的風險。」

10. 煮熟的培根

煮熟的培根 (Pre-Cooked Bacon)確實很方便，但巴納博士說，「值得注意的是它同樣含有飽和脂肪與鈉，須注意攝取量、謹慎食用。這類加工肉類一向被認為與一些慢性病有關。」

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