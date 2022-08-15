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跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

世界新聞網
目標百貨有部分商品售價比好市多、沃爾瑪便宜。Getty Images
目標百貨有部分商品售價比好市多、沃爾瑪便宜。Getty Images

大部分商品的售價，通常在沃爾瑪好市多都是最低的，而意外的是，目標百貨在某些商品上竟然取得價格優勢，讓消費者跌破眼鏡。

嬰兒紙尿布。取自Shutterstock
嬰兒紙尿布。取自Shutterstock

嬰兒配方奶粉與紙尿布

新手父母可能會被小寶貝各項支出以及購買的頻率給嚇到，比價網站The Krazy Koupon Lady比較了這兩項商品在沃爾瑪和目標百貨的價格，結果是：幫寶適 (Pampers Cruisers) 3號140片裝：目標百貨 $37.99、沃爾瑪 $39.94。同樣23.2盎司的嬰兒配方奶粉：目標百貨 $24.69，沃爾瑪 $25.94。

烘焙用麵粉。Getty Images
烘焙用麵粉。Getty Images

烘焙用品(麵粉、糖、蘇打粉、發粉、燕麥)

如果你是一位業餘烘焙愛好者，根據部落客Vanessa Dueck的建議，不妨把目標百貨當作採購之處，即使只是買一般的低筋麵粉。她在Safeway超市花了$4.99購買Bob's Red Mil 22磅裝的低筋麵粉，但是同樣品牌、容量大一倍的44磅裝麵粉，在目標百貨僅賣$6.99。

腰果醬。取自Shutterstock.
腰果醬。取自Shutterstock.

腰果醬

只在吐司上塗抹花生醬的人，可以嘗試有著滑順口感、迷人風味的腰果醬，營養豐富的腰果醬在目標百貨一罐只賣$6.99。


各種清潔用品。取自Shutterstock
各種清潔用品。取自Shutterstock

清潔用品

目標百貨自家品牌Up & Up，在包裝上有個「箭頭」的識別符號，象徵可以省更多，另外使用目標百貨的禮卡，消費達一定金額也有紅利回饋。


冷凍水果。Getty Images
冷凍水果。Getty Images

冷凍水果

早餐喜歡來一杯水果冰沙嗎？你知道新鮮的水果何時開始腐壞嗎？冷凍水果可以保證讓你獲得所需要的足夠營養，且不致浪廢食物。目標百貨的冷凍水果實用又方便。

家居裝飾用品。Getty Images
家居裝飾用品。Getty Images

居家用品

一般人想要購買平價的居家擺飾，第一個想到的都是IKEA，但這未必正確。調查顯示，目標百貨的居家用品不管是臥室、書房、浴室、廚房、客廳用的，和Bed, Bath & Beyond、Crate & Barrel和Wayfair等品牌相比，同樣具有競爭力。

洗衣用的洗滌劑與烘衣紙消耗量大。取自Pixabay
洗衣用的洗滌劑與烘衣紙消耗量大。取自Pixabay

衣物洗滌劑和烘衣紙

每個家庭都不可少的衣物洗滌劑烘衣紙 (Dryer Sheet)，比價網站Krazy Koupon Lady發現，目標百貨售價也比較低。例如容量200張的Snuggle烘衣紙，目標百貨賣 $6.64、沃爾瑪賣 $6.97；Tide 154盎司洗衣精，目標百貨賣$18.99、沃爾瑪賣$19.94。

廚房紙巾。取自Shutterstock
廚房紙巾。取自Shutterstock

衛生紙與廚房紙巾

在2020年之前，大家不太會去關心衛生紙與廚房紙巾的價格，但在疫情導致供應鏈短缺後，目標百貨的自有品牌Up & Up廚房紙巾顯然在售價上比沃爾瑪便宜。例如Quilted Northern 12捲裝，目標百貨售價$11.87、沃爾瑪售價$12.48；Charmin 24捲裝超軟衛生紙目標百貨賣$22.79、沃爾瑪賣$23.82。

兒童玩具。Getty Images
兒童玩具。Getty Images

玩具

許多人愛逛目標百貨的理由，不僅是因為商品便宜，還有因為可以一次採購足所需要的項目，還可以在玩具架上買到孩子喜歡的玩具，而根據Krazy Koupon Lady的比價，售價甚至比沃爾瑪便宜。例如樂高Mandalorian Baby Yoda，目標百貨售價$75.99、沃爾瑪售價$79.95；樂高Captain America Mech Armor，目標百貨賣$9.49、沃爾瑪賣$9.97。此外，目標百貨在它們的App上，還會提供折價券或折扣，讓價格更優惠。

毛巾。取自Shutterstock
毛巾。取自Shutterstock

毛巾

相信沒有人喜歡用毛絨已經磨光的毛巾，而一條好的毛巾，可以讓洗澡畫下完美句點。根據讀者文摘報導，目標百貨有不少平價而品質優良的浴巾與小方巾，搭配季節性顏色，更加賞心悅目。

目標百貨 沃爾瑪 好市多

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