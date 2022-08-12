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泡出香醇好茶水溫很重要 這6款控溫茶壺輕鬆做到

編譯柯立偉／即時報導
亞馬遜網站的這六款控溫電茶壺可以泡出完美好喝的茶。(合成圖，取自亞馬遜網站)
亞馬遜網站的這六款控溫電茶壺可以泡出完美好喝的茶。(合成圖，取自亞馬遜網站)

不論是東方或西方，茶都算是個絕佳的社交飲品，特別是對華人而言，茶更是深深烙印在我們骨子裡的文化；然而，許多人不知道的是，泡茶除了把茶包或茶葉用「開水」沖開以外，沖茶的開水的「水溫」其實也至關重要，會深深影響到茶的口感，太燙則太苦，太冷則太淡，因此控制沖茶的水溫成為茶道文化的重點之一。

據研究，沖泡綠茶與白茶的水溫最好控制在160度至180度之間，烏龍茶最適宜的沖泡水溫則介於190度至195度之間，若是紅茶或草本茶，以200度至212度的水沖泡最能散發茶葉風味；如果手邊沒有溫度計，可以從滾水氣泡的變化推估大致上的水溫；一般而言，小氣泡沿壁上升時水溫約160度至180度，是沖泡綠茶與白茶的最佳水溫；當水體從底部冒出明顯較大的氣泡直衝水面時，水溫約180度至190度；完全沸騰的話，就是212度了。

這種簡單的方法當然可以一時應急，但若想更精準地控制水溫以泡出一杯最能發揮茶香的茶，亞馬遜(Amazon)上的六款電茶壺千萬不可錯過。(價格可能隨網站波動，以下僅供參考)

1. Viante電動玻璃水壺和茶壺：內含的泡茶器同時兼具用袋裝茶包或散裝茶葉的功能，且保溫功能達30分鐘。

2. Cosori溫控電熱水壺：1500瓦的功率可在七分鐘內將常溫水加熱至沸騰，同時保溫模式長達一小時。

3. Cuisinart無線電熱水壺：面板上就有六種預設的茶類，可直接幫你把水溫調整至最佳溫度。

4. Fellow Stagg EKG電動鵝頸水壺：流線的設計使這款鵝頸水壺更添美感，同時並配有LCD電子屏幕，讓使用者可以設定預定加熱的溫度並監控實時水溫，此外還有沖泡咖啡的功能。

5. Chefman溫控電熱水壺：除了面板上有五種預設茶類的基本功能外，同時還有乾燒保護功能，且內裝不含酚甲烷(BPA)，不會有有毒物質在沸騰的條件下溶入水中。

6. Hamilton Beach 1.7 升變溫電熱水壺：比微波爐煮水的速度更快，且可以通過透明隔板監控水位，還有六種一鍵式溫度設置，可簡單沖泡茶、咖啡和熱可可等飲品。

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