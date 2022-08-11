在家煮出香Q可口米飯 這8款電飯鍋專家最推

米飯是亞裔人口的主食，在電子飯鍋問世後煮飯方便許多。擷自Hamilton Beach網站

米飯是亞裔人口的主食，一日三餐少不了它，吃米飯有益身體健康，在電子飯鍋問世後煮飯雖方便許多，但是「工欲善其事，便先利其器」，在家想要煮出香Q可口的米飯， 快看看哪幾款電飯鍋是專家一致推薦的。

消費性雜誌Real Simple根據操作簡易性、容量功能及整體價值搜尋數十款產品，並走訪日式餐廰Verde主廚田邊(Katsuji Tanabe)、O-Ku廚師濱屋(Masa Hamaya)徵詢專業意見，選出八款最佳電飯鍋，適合不同家庭與個人使用。(價格可能隨網站波動，以下僅供參考)

第一、全方位電鍋Hamilton Beach Rice Cooker & Food Steamer (60美元，Target, Home Depot, Walmart, Amazon 有售。容量7杯生米。)不銹鋼外觀，可煮米飯和穀物，附有蒸籃，炊飯時蒸煮其他食物，一鍋搞定一餐。

第二、平價電鍋Aroma Housewares Digital Rice & Grain Multicooker (40美元，Amazon有售。 容量4杯生米。)

蒸煮兩用鍋，容量有限；可提前15小時定時。內鍋採粘合花崗岩，可用洗碗機清洗。

象印牌電飯鍋 (Zojirushi) 有九種烹飪功能。擷自Zojirushi網站

第三、高檔電鍋象印牌 (Zojirushi) Neuro Fuzzy Rice Cooker (230美元，Home Depot 、Overstock、 Amazon有售。 容量5.5杯生米。) 九種烹飪功能可煮各式米飯和榖物，內鍋兩側把手便於拿取。專業廚師讚不絕口；為確保生米吸收水分而加長浸泡期，烹煮時間較長。

第四、平價智慧型電鍋Panasonic 10-Cup Fuzzy Logic Rice Cooker (95美元起，Amazon、Walmart、Wayfair有售，容量5杯生米。) 可自動調節溫度和烹飪時間確保品質，選擇按鈕就可變換煮白米、糙米、粥和湯，另有快煮和蒸煮模式，完成後自動關閉，可保溫12小時。

第五、迷你電鍋Dash Mini Rice Cooker (25美元起，Amazon有售，容量2杯生米，八色選擇。) 可愛小巧，可煮白米和糙米、燕麥片、燉菜、湯、藜麥和義大利 麵。另可保溫，內鍋可拆卸易清潔。

第六、糙米電鍋Tiger JBV-A Series Multi-Functional Rice Cooker (99美元起，Amazon有售，容量5.5杯生米。) 糙米設定下吸水時間加長；另有白米飯、慢燉鍋設定。Synchro-Cooking功能下可同步煮其他食物。

第七、微波爐電鍋Sistema Microwave Rice Cooker (27美元，Amazon有售，容量5.5杯生米。) 最多可煮出 11 杯飯，有通風口讓蒸汽噴出避免鍋內水外濺，另有側邊把手，烹煮完成可輕鬆從微波爐取出。

第八、多功能電鍋Instant Pot Duo 7-in-1 Multi-Cooker(80美元，Walmart 、Macy's 、Amazon有售，容量3、6、 8夸脫) 採七合一設計，可當高壓鍋、慢燉鍋、電飯煲、酸奶機、蒸鍋、炒鍋和食物加熱器，另配蒸汽架，有10幾種安全功能、易清理。高壓鍋設定煮飯五分鐘完成。

另外，專家也提醒選購電飯鍋須注意容量、功能設定、體積，才能找到最適合家庭與個人的理想電飯鍋。