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伸手就能結帳 亞馬遜65家全食超市 推出掌紋掃描支付

編譯王巧文／綜合外電
亞馬遜加州65家全食超市推出掌紋掃描支付服務，消費者到門市消費結帳便不必再掏出錢包或手機，只須在機台上攤開手掌就能付款。 擷自The Verge
亞馬遜加州65家全食超市推出掌紋掃描支付服務，消費者到門市消費結帳便不必再掏出錢包或手機，只須在機台上攤開手掌就能付款。 擷自The Verge

電商巨擘亞馬遜已把其掌紋掃描支付服務推展至加州65家全食超市（Whole Foods），包括馬里布、蒙大拿州大道以及聖塔蒙尼加等地區，顧客如今掃描手掌就能輕鬆付款。

The Verge報導，這是該公司迄今最大一次擴展行動，亞馬遜於2020年引進這款結帳設備，作為「Amazon One」生物識別支付服務的一環。

消費者需先到特定門市銷售點（POS）機台掃描掌紋，並在Amazon One註冊時提供付款卡號、電話號碼及掌紋影像，設定完成後，到門市消費結帳便不必再掏出錢包或手機，只須在機台上攤開手掌就能付款。

亞馬遜指出，門市機台擷取的掌紋影像不會儲存在當地系統，而是經加密後傳送到專屬Amazon One的雲端伺服器，並在伺服器上生成可識別的掌紋簽名認證。

目前，洛杉磯、奧斯汀、西雅圖及紐約的一些全食超市門市已試行掌紋掃描技術，位於亞利桑納州格蘭岱市的服飾零售店亞馬遜風格（Amazon Style），部分無人便利商店Amazon Go、無人生鮮商店Amazon Fresh也在試推這項新服務。

亞馬遜正致力改變顧客在零售店面的購物體驗，因此推出Amazon One支付服務，並搭配採用「拿了就走」（Just Walk Out）自動結帳技術的商店，以加快付款流程。

Amazon One旨在準確識別個別用戶，使消費者能在亞馬遜旗下商店輕鬆付款，該公司也希望未來將這項技術擴展到其他公司。

亞馬遜已成功說服數百萬客戶提供相關數據，以換取更便捷的生活。該公司收集用戶網購、生鮮雜貨店購物及使用語音助理Alexa、居家保全攝影機Ring、智慧門鈴及地圖繪製掃地機器人等所有領域的數據，持續引起隱私權倡議者的關注。

Amazon 亞馬遜 加州

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