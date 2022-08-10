一元店這10項商品 花再少錢都不值得

即使通膨問題嚴重，但廉價一元商店的某些商品在購買前可以再想一下。Getty Images

廉價一元商店，對想採購便宜貨的消費者來說，可能是一個大陷阱；你可能在不知不覺中買了許多計畫之外的商品，只因為它們只要一塊錢。

或許有某些商品在你購買前，可以再想一下。一元商店在2010年代中期曾被嚴格監督，商品品質也遭受質疑，環保團體擔心某些商品對健康有害；根據Campaign for Healthier Solutions研究數據中顯示，雖然一些自有品牌商品品質在過去幾年有所改善，但有些仍存在可疑化學物質。

以下這些商品的品質與安全，就算是只花一塊錢，可能都不值得。

1. 電子產品：消費者省錢專家Andrea Woroch奉勸，逛一元店時避開電子產品貨架。她說多數插電產品通常不耐用，特別是HDMI，購買這類產品最好還是去合格的電器店或是亞馬遜網站。非營利組織Ecology Center與Campaign for Healthier Solutions調查發現，一元店的延長線與USB線，因為材質為聚氯乙烯或PVC，可能含有致癌物質。

2. 一元店洗手液：部分一元店的洗手液被發現含有甲醇，FDA 表示，可能引發癌症 等嚴重副作用。吸入過量的甲醇，會引起頭痛、視力模糊、癲癇、短暫失明，甚至致死等後果。

3. 一元店塑膠廚房用具：一元店或許是夏日派對、烤肉時，方便採購的地方，但是避開塑膠製廚房用品區。一元店的塑膠製廚房用具有湯匙、鍋鏟、漏勺等，可能含有溴化阻燃劑 (BFRs) ，全國環境健康科學機構 (National Institute of Environmental Health Sciences) 表示，溴化阻燃劑和癌症、肥胖、糖尿病等疾病有關。所以還是省下一塊錢，去買高品質的不銹鋼廚房用具吧。

多數一元店的玩具沒有經過消費者產品安全機構檢測。Getty Images

4. 一元店玩具：許多父母都願意花幾塊錢買個玩具，讓孩子開心，但一元店洋娃娃等玩偶的「短命」，讓人想起那句老話「一分錢一分貨」。多數一元店玩具來自中國，沒有經過消費者產品安全機構檢測 ，省錢專家 Woroch表示，對於給三歲以下孩子的玩具，很容易被弄破或吞下，省下那幾塊錢，無法彌補一旦發生事故送孩子急診的代價。

5. 一元店工具：一塊錢的榔頭敲起來聲音也許很像一回事，但它可能撐不了多久。家庭維修網站達人Bob Vila反對在一元店購買工具，因為粗製濫造下容易毀損，或導致使用者受傷。他建議還是選擇有保固的產品。

6. 一元店刀具：做菜時刀子好不好用很重要，Woroch表示，一元店的刀具的表現恐怕會大打折扣。「有些廚房商品例如食物儲存盒，或許值得購買，但是刀具，就別開玩笑了，它們不但鈍還可能構成危險。」

7. 一元店電池：電池是人人需要卻痛恨購買的東西之一，因為價格並不便宜。儘管如此還是不建議在一元店購買，因為可能買到不能用的。廉價電池容易滲漏，還可能損害你的電器產品，到大賣場或使用折價券一樣能買到便宜的電池。

8. 一元店開學季商品：父母一定很開心孩子即將重返學校，或許到一元店採購開學所需商品是個節省預算的合理選擇，但許多賣場如Staples和Office Max也祭出折扣優惠，價格不相上下，品質還更有保障。

9. 一元店寵物食物和零食：對家有毛小孩的人來說，可能不想去一元店購買寵物食品，因為許多人發現這些廉價食物，可能讓寵物生病。如果要在一元店購買，一定要注意食用期限、成分，或是認定某些品牌，尤其當你的貓狗有些飲食上的限制時，更要注意。

10. 一元店化妝品、化妝用具、藥品：事前注意安全，比事後遺憾重要。儘管這些產品可能不會出包，但總不希望產品上的警語成為事實。購物專家 Trae Bodge說，她會避開這些產品，因為它們要不是不知名的品牌，便是知名品牌、但已經快過期了。FDA曾在2019年11月發信警告指出，一元商店的藥品與部分化妝品的製造違反規定。