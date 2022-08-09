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好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

世界新聞網
好市多近期打算針對幾項產品與營運策略做些調整，部分對消費者是利多，部分則未必。取自iStock
好市多近期打算針對幾項產品與營運策略做些調整，部分對消費者是利多，部分則未必。取自iStock

好市多 (Costco) 以獨特、實惠的產品，吸引許多死忠顧客，但近期傳出好市多打算針對幾項產品與營運策略做些調整，部分對消費者是利多，部分則未必。不過有一項謠言必須先澄清的是，廣受歡迎的烤雞，並未在調價之列。

年長者購物時間：好市多在今年4月曾宣布將取消年長者購物時間的措施，這項措施源自於全球新冠疫情爆發時，每天早上8點至9點是年長者與行動不便者專屬的購物時間，但現在則遭質疑可能讓一群免疫力低的族群，被迫暴露於變種病毒中。

美食街價格調漲：通膨高漲的時代，好市多也頂不住了，加入漲價俱樂部，雞肉捲將漲1元，飲料則小增10美分。

低價汽油設門檻：不可否認，有些人保留好市多會員資格，是為了能加到低於市價的汽油，而許多地方的好多加油站也只有會員獨享。例如在新澤西州，在今年7月之前，即使非會員也在該州15處好市多加油站加油，但現在只有會員才有這項權利。

計畫開設更多分店：這對消費者來說可能是好消息，未來將有更多的好市多走進社區，尤其是住在奧勒岡州、佛羅里達州、德州與加州的民眾，好市多準備在今年擴展28家分店。

偏頭痛患者福音：根據統計，有3千9百萬美國民眾為偏頭痛所苦。幸運的是，好市多計畫拓展藥房的服務，提供Nerivio這個穿戴式裝置，民眾只要在偏頭痛發作時戴上它，利用刺激止痛機轉，可以緩解不適症狀。

好市多壽司：誰不喜歡壽司？正因為它如此受歡迎，部分好市多也提供壽司，不過網路上不容易搜尋到哪一家好市多有賣壽司，建議購買前先弄清楚，以免撲空。

新烘焙產品：你可能不知道，好市多烘焙部門正開發更多新產品，其中一項是美味的巧克力乳酪蛋糕，另一項是奶油覆盆莓迷你蛋糕。馬路消息指出，焦糖布丁也會出現在幾家好市多的分店裡。

取消抵押借款：今年5月1日好市多退出抵押借款市場，先前好市多提供擁有房產者可享以抵押借款購物的服務；這項服務開放給所有民眾，卻只對好市多會員提供折扣。

設更多上鎖的取貨箱：近幾年來，好市多增加了購物取貨的選擇，其中一項便是上鎖的取貨箱，它讓在線上購物的消費者可以來店取貨，不僅節省了購物時間，也消除了送貨到家門口可能被偷的疑慮。自2021年推出後，已有100家店提供這項服務，今年預計數目將翻倍。取貨箱的缺點則是，受限於體積，無法容納大型商品，生鮮食品也不適用。

新的供貨商加入：好市多已有許多深受消費者喜愛的品牌，現在又有三家新的供貨商加入，包括純植物配方的潔膚品牌Boscia、經典餐具品牌Fitz and Floyd，以及藝術家Eric Dowdle與迪士尼合作的聯名商品。

調高會員費：傳聞好市多打算將會員年費從60元調漲5元，成為65元，如果不打算放棄會員資格，或許該注意一下哪家信用卡可以將在好市多購物的金額折抵紅利了。

好市多 加油站 新澤西州

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