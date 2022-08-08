這些生活好物 花50元左右在亞馬遜就能買到

對抗通膨，在購物網站也可以找到物美價廉好物。(示意圖，取自亞馬遜網站)

拜新冠疫情 之賜，許多消費者從線下購物轉往線上，亞馬遜 網站則滿足了多數人的網購需求，從平日須採買的食材，到可能不知道有需要的電子產品，都可在預算之內找得到。

或許不是每個人都能在包山包海的亞馬遜商品中，找到新奇、實惠又符合自己需要的商品，以下這些由網購高手精選出的商品，都是日常生活中的不敗好物，而且價格都在50元上下。

(價格可能隨網站波動，以下僅供參考)

．6聲道白噪音助眠機 (6-Sound White Noise Machine) / Big Red Rooster / $24

有睡眠障礙嗎？這個有6種(雨水、溪流、海洋、雷鳴、白噪音和夏夜)不同聲音的可攜式裝置，可以幫助有睡眠問題的人輕鬆入眠。

．繩編植物吊籃 (Macrame Plant Hangers) / Mkono / $12

想為住家增添綠意，又沒有多餘的空間時，掛上幾盆植物是個不錯的選擇。這個繩編吊籃，方便從天花板或牆壁懸掛植物。

．清除寵物落毛手套 (Pet Hair Remover Glove) / DELOMO / $8

處理家中毛小孩的掉毛問題，是每個主人都備感頭痛的事，戴上這款手套，便可輕易清除落在沙發、地毯與衣服上的貓毛或狗毛。

．100%純蠶絲枕套 (100% Pure Mulberry Silk Pillowcase) / Fishers Finery / $37

絲質枕頭套可減少與皮膚和頭髮的摩擦，證明有幫助入眠的效果，自然有益擁有健康好氣色與秀髮。這款特殊的枕套曾獲得優良家庭用品 (Good Housekeeping)標章肯定。

．1200瓦直立式蒸氣熨斗 (1200-Watt Steamer for Clothes) / BEAUTURAL / $32

這款強力蒸汽熨斗，僅30秒便能加熱，迅速趟燙平衣服、床單、桌布等皺褶。

．保冷玻璃杯 (Cooling Pint Glasses) / Host / $30

如果不希望冰塊在啤酒中融化，不妨試試這款保冷杯，它可以在2小時內讓飲料保持清涼，很適合夏天烤肉時使用。

．廚櫃保養乳 (Kitchen Cabinet Cream) / Parker & Bailey / $9

這款清潔乳可以清除廚房櫥櫃、家具上的油煙、指印、食物污漬，連輕微的指印都在擦拭之後清潔溜溜，再度閃閃發亮。

．衣櫥分類盒 (Closet Organizer) / Simple Houseware / $15

這個簡單的分類盒對衣櫃一團亂的人來說有如遊戲變變變，只要將洗好的衣物、襪子、內衣分門別類放好，再也不會發生穿錯襪子的糗事了。

．五段變速攪拌器 (Helix 5-Speed Hand Mixer) / BLACK+DECKER / $30

或許你也有這樣的經驗，將奶油從冰箱取出使用時，用手攪拌到手快抽筋，這款手持式攪拌器，將讓情勢逆轉。

．烤麵包機 (Toaster) / BLACK+DECKER / $28

這款不銹鋼的烤麵包機，內層空間足夠烘烤貝果，外型大小適中，加上價格親民，對住宿學生、小家庭都是不錯的選擇。

．清掃工具吊架 (Broom Holder) / Berry Ave / $14.97

一堆清掃工具在使用後要如何安置，確實讓人頗傷腦筋，這款工具吊架可以放置掃把、拖把等，很適合裝設在廚房或車庫裡。

．智慧音箱 (Echo Dot) / Amazon / $39.99

這款亞馬遜智慧音箱雖然體型小，但仍搭載了亞馬遜的語音助理Alexa的各項功能，例如播放音樂、回答問題，以及控制智能裝置。

．5件組竹製儲存盒 (5-Piece Bamboo Storage Box Set) / Seville Classics / $29.99

這款竹製品耐用又環保，解決抽屜雜亂、容易塞爆的問題。5種大小不一的尺寸，方便自行組合使用。

．改良式蒸氣熨斗 (Advanced Steam Iron) / BLACK+DECKER / $27.93

家事新手若不想搞砸燙衣服這件工作，不妨試試這款改良過的蒸氣熨斗，伸縮自如的電線，可以垂直使用來熨平掛在衣架上的衣服。

．抗過敏防水保潔床墊 (Hypoallergenic Waterproof Mattress Protector) / SafeRest / $33.99

近4萬名亞馬遜用戶留言推薦這款價格實惠的抗過敏保潔床墊，防水設計可隔離床墊與過敏原、灰塵、水，以及那些會干擾睡眠的東西。

．智慧精油香薰燈 (Smart Wi-Fi Essential Oil Diffuser) / ASAKUKI / $33.99

這款可利用app控制的精油香薰燈，可立即改變心情與空間氣氛。透過手機或亞馬遜Alexa語音助理還可調整燈光顏色和噴霧頻率。